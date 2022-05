KSW 70: PPV. Gdzie oglądąć KSW?

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Pudzianowski

KSW 70: gdzie oglądać galę i ile kosztuje PPV? Przed nami kolejna edycja gali KSW, podczas której w walce wieczoru zmierzą się Mariusz Pudzianowski i Michał Materla. Sprawdź o której rozpocznie się gala i gdzie dostępna będzie transmisja.

Gdzie oglądać KSW 70?

Wyłącznymi prawami do transmisji gal KSW dysponuje obecnie platforma streamingowa Viaplay, która na polskim rynki działa od ubiegłego roku. To jedyna możliwość na legalne obejrzenie wszystkich walk podczas KSW 70. Aby uzyskać dostęp do transmisji należy zarejestrować konto w Viaplay oraz wykupić subskrypcję, której miesięczny koszt wynosi 34 zł. Subskrypcja pozwoli na obejrzenie nie tylko sobotniej gali, ale także innych transmitowanych przez Viaplay wydarzeń sportowych.

KSW 70: PPV cena

Obejrzenie gali KSW 70 wiążę się z koniecznością wykupienia subskrypcji w platformie streamingowej Viaplay, która na mocy umowy z federacją dysponuje wyłącznymi prawami do transmisji gal KSW w Polsce. Koszt miesięcznego dostępu wynosi obecnie 34 zł. To opcja dla użytkowników w Polsce. Kibice za granicą mają możliwość wykupienia dostępu do transmisji gali w systemie PPV. Mogą to uczynić na oficjalnej stronie internetowej KSW – koszt wynosi 40 zł.

O której godzinie KSW 70?

Fani KSW w najbliższą sobotę (28 maja) już po raz piąty w tym roku będą mogli emocjonować się kolejnymi walkami. KSW 70 odbędzie się w Atlas Arenie w Łodzi, a jej początek zaplanowany jest na godzinę 19:00.

KSW 70: gdzie typować?

Obszerną ofertę zakładów na wszystkie walki podczas KSW 70 ma bukmacher Fortuna. Przygotował również niezwykle ciekawą ofertę na walkę wieczoru, w której Mariusz Pudzianowski zmierzy się z Michałem Materlą. Fortuna pozwala postawić na zwycięstwo jednego z nich po kursie 70.00.

Jak skorzystać z oferty?

Dokonaj rejestracji w Fortunie podają kod promocyjny GOAL (do 28 maja, godz. 22:45) Wpłać pierwszy depozyt o minimalnej wartości 30 zł Swój pierwszy pojedynczy kupon postaw na wygraną Michała Pudzianowskiego lub Michała Materli z oferty przedmeczowej Minimalna stawka kuponu 4 zł Jeżeli kupon okaże się wygrany, otrzymasz nie tylko swoją wygraną, ale dodatkowo bonus o wartości 200 zł. Przed ewentualną bonusu należy dokonać jednokrotnego obrotu jego wartością.

KSW 70: karta walk

Na sobotnią galę KSW 70 zaplanowano dziewięć pojedynków.

Walka wieczoru:

120,2 kg Mariusz Pudzianowski – Michał Materla

Co-main event:

120,2 kg: Daniel Omielańczuk – Ricardo Prasel

Karta główna:

93 kg: Rafał Kijańczuk – Ivan Erslan

120,2 kg: Marek Samociuk – Izu Ugonoh

93 kg: Damian Piwowarczyk – Bartosz Leśko

83,9 kg: Radosław Paczuski – Jason Wilnis

52,2 kg: Anita Bekus – Roberta Zocco

83,9 kg: Albert Odzimkowski – Tony Quinn

74 kg: Łukasz Rajewski – Francisco Barrio

