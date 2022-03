PressFocus Na zdjęciu: Roberto Corral

Gdzie obejrzeć mecz Korona – Resovia? Jedno z najciekawiej zapowiadających się spotkań Fortuna 1. Ligi rozegrane zostanie w niedzielę w Kielcach. Sprawdź gdzie obejrzeć ten mecz. Zobacz sposób na obejrzenie go zupełnie za darmo.

Korona – Resovia, gdzie obejrzeć

Korona Kielce w tym roku nie odniosła jeszcze ani jednego zwycięstwa. W dwóch dotychczasowych spotkaniach dzieliła się punktami z rywalami – 1:1 ze Stomilem Olsztyn i 0:0 z ŁKS-em Łódź. Teraz czeka ją niełatwy pojedynek przed własną publicznością z Resovią.

Drużyna z Rzeszów plasuje się obecnie w środku ligowej tabeli. W tym roku musiała już uznać na wyjeździe wyższość Puszczy Niepołomice, a przed tygodniem pokonała 1:0 u siebie GKS Jastrzębie.

Na pierwszoligowych boiskach obie drużyny mierzyły się do tej pory trzy razy. Dwukrotnie zwyciężała Korona, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. W jesiennej konfrontacji w Rzeszowie goście z Kielc wygrali skromnie 1:0.

Korona – Resovia, transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie z Areny Kielc będzie transmitowane “na żywo” na kanale Polsat Sport. Poniżej znajdziecie również sposób, który pozwala na obejrzenie go za pośrednictwem internetu zupełnie za darmo.

Korona – Resovia: transmisja na żywo za darmo

Bukmacher Fuksiarz przygotował promocję pozwalającą na odebranie voucheru na darmowy miesięczny dostęp do usługi Polsat Box Go, za pośrednictwem której obejrzymy nie tylko spotkanie Korony z Resovią, ale również wszystkie inne mecze pierwszej ligi. Aby go odebrać należy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Korona – Resovia, transmisja online

Transmisja online z meczu Korona – Resovia będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go, do której dzięki Fuksiarzowi możemy uzyskać darmowy dostęp na 30 dni. Powyżej znajdziecie proste warunki, które należy spełnić.

Korona – Resovia, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów większe szanse na zainkasowanie kompletu punktów mają gospodarze, którzy po swojej stronie będą mieli przede wszystkim atut własnego boiska.

Korona Kielce Resovia 2.05 3.35 4.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 marca 2022 12:15 .

