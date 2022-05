PressFocus Na zdjęciu: Odra Opole - Korona Kielce

Gdzie obejrzeć mecz Korona – Odra? W barażowych spotkaniach w pierwszej lidze o jedno miejsce dające awans do Ekstraklasy powalczą cztery drużyny. Pierwsze półfinałowe spotkanie odbędzie się w Kielcach. Sprawdź jak obejrzeć ten mecz za darmo.

1. liga. Baraże o Ekstraklasę Korona Kielce Odra Opole 2.03 3.50 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 maja 2022 13:04 .

Korona – Odra, gdzie obejrzeć

Bezpośredni awans do Ekstraklasy wywalczyły drużyny Miedzi Legnica i Widzewa Łódź. Szanse na dołączenie do nich mają cztery drużyny, które będą rywalizować ze sobą w barażach. W pierwszym półfinałowym pojedynku zagrają ze sobą czwarta i piąta drużyna ligowej tabeli.

W roli faworyta wybiegną na murawę gospodarze, którzy będą mieli za sobą atut własnego boiska. Wyniki uzyskiwane przez drużynę Leszka Ojrzyńskiego w ostatnich tygodniach nie mogą jednak napawać optymizmem kibiców zespołu. Korona sezon zasadniczy zakończyła bowiem zdobyciem zaledwie jednego punktu w trzech spotkaniach. Odra w ostatnim swoim meczu musiała uznać Resovii, ale we wcześniejszych trzech spotkaniach zdobyła komplet dziewięciu punktów.

W obecnym sezonie obie drużyny podzieliły się wygranymi, zdobywając po trzy punkty na swoich stadionach. W październikowym meczu Korona wygrała u siebie 2:1, natomiast w rozegranym na początku maja meczu w Opolu górą była Odra, która wygrała 3:1. Czego możemy spodziewać się w czwartek? Sprawdź typy na mecz Korona – Odra.

Korona – Odra, transmisja na żywo w TV

Wszystkie barażowe spotkania będzie można obejrzeć “na żywo” w telewizji. Transmisja z czwartkowego pojedynku Korony z Odrą, który rozpocznie się o godzinie 18:00, będzie dostępna na kanale Polsat Sport. Mecz będzie można obejrzeć również zupełnie za darmo online, uzyskując dostęp do usługi Polsat Box Go. Co trzeba zrobić? Wyjaśniamy poniżej.

Korona – Odra: transmisja na żywo za darmo

Barażową rywalizację o awans do Ekstraklasy będzie można oglądać za darmo korzystając z usługi Polsat Box Go. Wystarczy skorzystać z promocji przygotowanej przez Fuksiarza, który oferuje odebranie darmowego dostępu do usługi na 30 dni. Do spełnienia są tylko dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Korona – Odra, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy transmisja online z meczu Korona – Odra będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go. Jeżeli nie masz do niej dostępu, teraz możesz taki uzyskać zupełnie za darmo. Warunki oferty przedstawiliśmy powyżej.

Korona – Odra, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo w czwartkowym meczu barażowym dają gospodarzom. Za nimi przemawia przede wszystkim atut własnego boiska oraz większe doświadczenie.

