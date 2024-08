Korona Kielce – Stal Mielec: transmisja TV i stream online (26.08.2024)

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Korona Kielce – Stal Mielec: gdzie oglądać?

W poniedziałek zamkniemy już 6. kolejkę nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Na zakończenie tej serii gier Korona Kielce na własnym stadionie podejmie ekipę Stali Mielec. Jest to mecz dwóch drużyn, które w tym sezonie prezentują się bardzo słabo i właściwie można powiedzieć, że są jednymi z głównych kandydatów do spadku, choć oczywiście do końca ligi jeszcze bardzo daleko. Niemniej zapowiada się mecz walki i być może walki o jednego, złotego gola.

Korona Kielce – Stal Mielec: transmisja TV

Transmisja meczu Korona Kielce – Stal Mielec Łódź będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 3.

Korona Kielce – Stal Mielec: stream online

Wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy można śledzić dzięki popularnej usłudze Canal+ Online. Aby skorzystać z możliwości transmisji w internecie należy wykupić abonament Super Sport w cenie 65 zł za miesiąc. Poza meczami naszej ligi otrzymasz wówczas także dostęp do wkrótce startującej Ligi Mistrzów. Usługę można kupić zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

Korona Kielce – Stal Mielec: kto wygra?

Korona Kielce – Stal Mielec: kursy bukmacherskie

Kursy na ten mecz są dość jednoznaczne i jako faworyta tej rywalizacji wskazują zespół Korony Kielce. Grają na ich zwycięstwo stawiamy po kursie około 2.05. Z kolei remis wyceniany jest na mniej więcej 3.50. Trzy punkty dla zespołu Stali Mielec to kwota pomnożona przez współczynnik od 3.60 do 3.90.

Gdzie obejrzeć mecz Korona Kielce – Stal Mielec? Mecz Korona Kielce – Stal Mielec będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport oraz w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Korona Kielce – Stal Mielec? Mecz odbędzie w poniedziałek 26 sierpnia 2024 roku

