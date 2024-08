fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Korona – Cracovia, gdzie oglądać mecz?

Korona Kielce i Cracovia to zespoły, znajdujące się dzisiaj w drugiej połówce tabeli PKO BP Ekstraklasy. Złocisto-krwiści legitymują się bilansem tylko oczka. Z kolei krakowianie mają na swoim koncie cztery punkty.

Korona do sobotniej potyczki podejdzie po remisie z Motorem Lublin (1:1). Wcześniej kielczanie ulegli Legii Warszawa (0:1) i Pogoni Szczecin (0:3). Z kolei Cracovia ma za sobą przegrane spotkanie z Widzewem Łódź (1:3). W dwóch pierwszych kolejkach drużyna Dawida Kroczka zremisowała z Piastem Gliwice (1:1) i pokonała Raków Częstochowa (1:0). Sprawdź typy na mecz Korona – Cracovia.

Korona – Cracovia, transmisja w TV

Spotkanie z udziałem Korony Kielce i Cracovią będzie emitowane w tradycyjnej telewizji. Spotkanie zacznie się o godzinie 17:30 i będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3. Mecz skomentują Krzysztof Marciniak oraz Mateusz Rokuszewski.

Korona – Cracovia, transmisja online

Wszystkie spotkanie PKO BP Ekstraklasy można oglądać za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa CANAL+ online. Cena za miesięczny dostęp do pakietu Super Sport, dzięki któremu obejrzysz również wszystkie spotkania Ligi Mistrzów, to 65 zł przy rocznym abonamencie. Możesz z tego rozwiązania skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Korona – Cracovia: kto wygra?

Korona – Cracovia, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo w rywalizacji mają gospodarze. Typ na wygraną Korony wyceniono na 2.20. Remis oszacowano na 3.40. Z kolei wariant z ewentualnym zwycięstwem Cracovii kształtuje się na poziomie 3.60.

Korona Kielce Cracovia 2.20 3.40 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 sierpnia 2024 07:50 .

Gdzie oglądać mecz Korona – Cracovia? Spotkanie z udziałem Korony Kielce i Cracovii będzie można oglądać na antenie CANAL+ Sport 3 i na platformie CANAL+ online. Kiedy mecz Korona – Cracovia? Spotkanie Korona – Cracovia rozegrane zostanie w sobotę (10 sierpnia) o godzinie 17:30.

