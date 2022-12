Pressfocus Na zdjęciu: Mariusz Pudzianowski

Wielkimi krokami zbliża się jedno z najmocniej wyczekiwanych wydarzeń sportów walk w Polsce. Na najbliższej gali KSW 77 zmierzą się Mariusz Pudzianowski i Mamed Khalidov. Dwaj weterani powalczą o coś więcej niż zwycięstwo – o prestiż i chwałę. Przed walką czeka nas jeszcze konferencja prasowa, która wzbudza spore zainteresowanie. Kiedy odbędzie się konferencja, a także sama gala KSW 77?

Na gali KSW 77 w walce wieczoru zmierzą się Mariusz Pudzianowski i Mamed Khalidov

Przed wydarzeniem czeka nas jeszcze konferencja prasowa

Wezmą w niej udział główni bohaterowie gali KSW 77

Konferencja przed KSW 77. Kiedy jest i kto weźmie w niej udział?

Najbliższa gala KSW 77 rozmachem i kartą walk może przebić wszystkie poprzednie edycje. Czeka nas podczas niej hitowe starcie dwóch legend polskiej sceny mieszanych sztuk walk – Mariusza Pudzianowskiego i Mameda Khalidova. Obaj mają na koncie wiele zwycięstw, jednak to na gali KSW 77 na pewno będzie miało wyjątkowy smak.

Mariusz Pudzianowski przystąpi do gali jako zawodnik niepokonany od pięciu kolejnych pojedynków. Starcie z Mamedem Kvalidovem będzie jego trzecią konfrontacją z jedną z legend MMA w Polsce. Skazywany na porażkę w walce z Michałem Materlą Pudzian udowodnił wszystkim, że stać go na wygrywanie z wyżej notowanymi od siebie rywalami, wbrew wszelkim przeciwnościom losu.

Dla Khalidova będzie to pierwszy od grudnia 2021 roku, kiedy to przegrał z Roberto Soldiciem pojedynek w klatce KSW. Król Ringu stracił wówczas pas mistrzowski kategorii średniej na rzecz rywala. W pojedynku z Pudzianowskim na pewno będzie chciał udowodnić, że mimo 42 lat na karku wciąż stać go na toczenie walk na wysokiej intensywności z silnymi rywalami. Na gali KSW 77 czeka nas sporo pojedynków, dlatego też pojawiają się pytania – Ile trwa KSW? Spodziewać się możemy, że wydarzenie potrwa przynajmniej kilka godzin.

Gala KSW 77 odbędzie się 17 grudnia w sobotę w Arenie Gliwice. Przed wydarzeniem czeka nas jeszcze konferencja prasowa, w której udział wezmą Mariusz Pudzianowski i Mamed Khalidov. Pojawią się na niej również: mistrz wagi koguciej Sebastian Przybysz oraz pretendent do tytułu Jakub Wikłacz, a także mistrz kategorii półciężkiej Ibragim Chuzhigaev oraz Daniel Rutkowski i Patryk Kaczmarczyk. Całość wydarzenia rozpocznie specjalny trening bokserski przeprowadzony przez Adama Soldaeva dla dzieci i młodzieży. Konferencja prasowa rozpocznie się natomiast w środę, 14 grudnia o godzinie 18:30 w Białołęckim Ośrodku Sportu przy ul. Strumykowej 21 w Warszawie.

