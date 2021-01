W środę (13 stycznia) godzinie 20:45 rozegrany zostanie mecz Pucharu Niemiec: Kiel – Bayern. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Kiel – Bayern: formalność dla Bawarczyków

Bayern Monachium do środowego spotkania 1/16 finału Pucharu Niemiec przystąpi w roli murowanego faworyta do awansu. Szkoleniowiec bawarskiego zespołu Hansi Flick zapewne da odpocząć w tym meczu kilku podstawowym zawodnikom, w tym Robertowi Lewandowskiego, ale jego zwycięstwo i promocja do następnej rundy jest wręcz obowiązkiem.

Dla występującego na zapleczu Bundesligi zespołu Holstein Kiel pojedynek z mistrzami Niemiec jest niewątpliwie wielkim świętem. Gospodarze z pewnością po cichu marzą o sprawieniu w tej konfrontacji sensacji. Zdają sobie jednak sprawę, że nawet wspięcie się na wyżyny swoich umiejętności może nie być wystarczające. Bayern każde rozgrywki traktuje bardzo poważnie i ma nadzieję, że na dołożenie tego trofeum ponownie do swojej kolejki. Na mecz Kiel – Bayern typy, a także inne ciekawe informacje znajdziesz w naszej zapowiedzi.

Kiel – Bayern: transmisja na żywo w TV

Środowe spotkanie w Kilonii będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Pucharu Niemiec: Kiel – Bayern transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Eurosport 1. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 20:45. Spotkanie skomentują Edward Durda – Sławomir Chałaśkiewicz.

Kiel – Bayern: transmisja online

Transmisja środowego meczu Pucharu Niemiec będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Kiel – Bayern: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem platformy Eurosport Player, dostępnej także na urządzenia mobilnych z systemem Android lub iOS.