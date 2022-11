Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Cedric Kouyate

Gdzie oglądać mecz Katar – Senegal? W piątkowe popołudnie o pierwsze punkty w turnieju powalczą gospodarze, którzy zmierzą się z Senegalem. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Katar – Senegal w telewizji i online.

Katar – Senegal, gdzie oglądać

Obie drużyny na inaugurację mundialu musiały uznać wyższość swoich przeciwników. Reprezentacja Kataru w meczu otwarcia została pozbawiona złudzeń przez Ekwador, który bez większych problemów wygrał 2:0.

Reprezentacja Senegalu mierzyła się natomiast z faworytem grupy A – Holandią. Spotkanie zakończyło się wygraną 2:0 Pomarańczowych.

Stawką piątkowego spotkania dla obu zespołów jest pozostanie w grze o awans do fazy pucharowej. Faworytem do zdobycia kompletu punktów jest Senegal. Sprawdź typy na mecz Katar – Senegal.

Katar – Senegal, transmisja TV

Mecz Katar – Senegal rozegrany zostanie w piątek (25 listopada) o godzinie 14:00. Spotkanie, które skomentują Maciej Iwański i Kamil Kosowski, będzie można obejrzeć “na żywo” na kanałach TVP1, TVP Sport i TVP 4K.

Katar – Senegal, transmisja online

Internetowa transmisja z meczu Katar – Senegal będzie dostępna na stronie sport.tvp.pl. Transmisję online będzie można również oglądać w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Katar – Senegal, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli wyraźnego faworyta do zwycięstwa stawiają w tym meczu Senegal. Nie może to dziwić biorąc pod uwagę co obie drużyny zaprezentowały w pierwszej kolejce.

Katar Senegal 5.50 3.75 1.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 listopada 2022 21:00 .