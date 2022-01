PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Juventus – Udinese Calcio: transmisja na żywo w telewizji oraz online. W sobotę Juventus ponownie spróbuje poprawić swoją sytuację w tabeli ligowej. Tym razem podejmie u siebie walczące o utrzymanie Udinese. Transmisja z meczu będzie dostępna w polskiej telewizji oraz internecie.



Juventus FC Serie A



15.01.2022 20:45



Allianz Stadium

Udinese Calcio

Juventus – Udinese, gdzie oglądać

Juventus musi jak najszybciej otrząsnąć się po policzku, jakim była porażka w Superpucharze Włoch. Podopieczni Massimiliano Allegriego wypruwali z siebie żyły przez dwie godziny, by w ostatniej minucie dogrywki Alexis Sanchez zapewnił Interowi Mediolan triumf. Triumf, dodajmy, zasłużony, patrząc na przebieg spotkania. W sobotę Stara Dama powraca do rozgrywek ligowych, gdzie ma sporo do udowodnienia. Ostatnie siedem meczów w Serie A było dla Juve udane. Gracze Allegriego ani razu nie przegrali, a zremisowali tylko dwukrotnie, w tym raz z Napoli. Jeśli Stara Dama chce zapewnić sobie miejsce w czołowej czwórce, musi utrzymać ten trend. Obecnie traci bowiem do czwartej Atalanty trzy punkty, rozgrywając mecz więcej.

Udinese nie znajduje się za to w swoim dobrym momencie. Na pięć ostatnich meczów w lidze wygrali tylko raz, wysoko punktując słabiutkie Cagliari (4:0). Poza tym głównie remisowali bądź przegrywali. Ostatnie starcie było wyjątkowo bolesne, gdy dostali srogą lekcję futbolu od Atalanty (2:6). W pojedynku z Juventusem tak źle raczej nie będzie, ale i tak muszą być gotowi na utratę punktów.

Juventus – Udinese, transmisja na żywo w TV

Prawa do transmitowania spotkań Serie A w Polsce posiada na wyłączność Eleven Sports. Sobotni pojedynek Juventusu z Udinese również będzie można tam obejrzeć. Będzie on dostępny na kanale Eleven Sports 1.

Juventus – Udinese, transmisja za darmo

Juventus – Udinese, transmisja online

Spotkanie dostępne będzie również w internecie. Żeby obejrzeć je tam, musisz wejść na stronę Elevensports.pl i wykupić odpowiedni abonament. Powyżej wyjaśniliśmy też, jak uzyskać dostęp do transmisji online za darmo na stronie bukmachera – Fortuna.

Juventus – Udinese, kursy bukmacherskie

Różnica klas obu zespołów jest aż nadto widoczna. Logiczne zatem, że bukmacherzy upatrują w Juventusie wyraźnego faworyta pojedynku z Udinese.

Juventus Turyn Udinese 1.43 4.75 9.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15. stycznia 2022 10:39 .

