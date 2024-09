Juventus Turyn – AS Roma: gdzie oglądać? Transmisja w TV i stream online (01.09.2024)

Juventus Turyn - AS Roma: transmisja w telewizji i stream online. Zobacz, gdzie obejrzeć niedzielny mecz 3. kolejki Serie A.

Juventus – Roma: gdzie oglądać?

Po błyskotliwym początku nowego sezonu, Juventus Turyn podejmie Romę w niedzielny wieczór, mając nadzieję na trzecie zwycięstwo z rzędu w Serie A. Stara Dama strzeliła sześć bramek, nie tracąc żadnej w dwóch meczach. Dzięki temu Juve przewodził tabeli po drugiej serii gier, wyprzedzając m.in. Inter Mediolan, aktualnego mistrza Włoch. Nowy trener, Thiago Motta szybko wprowadził swoje zasady, co pozwoliło na znaczne poprawienie gry w defensywie i ataku. Historia spotkań tych drużyn w Turynie przemawia na korzyść Juventusu, który wygrał 11 z ostatnich 13 meczów u siebie. Zobacz nasz kursy na mecz Juventus – AS Roma.

Juventus – Roma: transmisja w TV

Niedzielne spotkanie pomiędzy Juventusem a Romą będzie można obejrzeć w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Pojedynek skomentują Mateusz Święcicki i Tomasz Zieliński.

Juventus – Roma, transmisja online

Spotkanie będzie można także obejrzeć za darmo dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki.

Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Spotkanie Juventus – Roma będzie można także obejrzeć za darmo dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki. Zarejestruj konto w STS, wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL

Juventus – Roma: sonda

Juventus – Roma: kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich, to zespół prowadzony przez Thiago Mottę jest uznawany za faworyta w nadchodzącym starciu Z AS Romą. Kurs na zwycięstwo Juventusu waha się między 1.71 a 1.85. Remis oceniono na 3.50-3.60, natomiast ewentualna wygrana Romy została wyceniona na 4.50-5.10. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Juventus FC AS Roma 1.85 3.65 4.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 września 2024 07:20 .

Gdzie obejrzeć mecz Juventus Turyn – AS Roma? Spotkanie będzie dostępne na antenie Eleven Sports 2 i w usłudze STS TV.

Kiedy odbędzie się mecz Juventus Turyn – AS Roma? Spotkanie odbędzie się już w niedzielę (1 września) o godzinie 20:45.

