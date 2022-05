PressFocus Na zdjęciu: Mattia Zaccagni i Juan Cuadrado

Juventus – Lazio: transmisja za darmo oraz stream online. Na zakończenie rywalizacji w 37. kolejce Serie A dojdzie do meczu, w którym goście z Rzymu staną przed szansą zapewnienia sobie piątego miejsca w ligowej tabeli. Sprawdź na jakim kanale obejrzysz spotkanie i jak uzyskać dostęp do transmisji zupełnie za darmo.

Allianz Stadium Serie A Juventus FC Lazio Rzym 2.40 3.55 3.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 maja 2022 15:40 .

Juventus – Lazio, gdzie oglądać

Zespół Juventusu rywalizację w obecnym sezonie zakończy na czwartym miejscu w tabeli. Stara Dama nie ma już bowiem szans na dogonienia Napoli, które ma na koncie siedem punktów więcej. Szans na przeszkodzenie Juventusu nie ma również jej poniedziałkowy rywal – Lazio, które ma na koncie siedem punktów mniej.

Spotkanie ma zdecydowanie większą stawkę dla zespołu z Rzymu, który stanie przed szansą zapewnienia sobie piątego miejsca w tabeli i występów w Lidze Europy. Obecnie ma dwa punkty przewagi nad Romą i jedno spotkanie do rozegrania więcej, a także trzy oczka więcej od Fiorentiny i korzystny bilans bezpośrednich pojedynków.

Aby być pewnym piątego miejsca przed ostatnią kolejką, Lazio musi w poniedziałek wygrać w Turynie. Nie będzie o to jednak łatwo. Pierwsze spotkanie między tymi zespołami w tym sezonie zakończyło się wygraną Juventusu 2:0. Jak będzie tym razem? Sprawdź typy na mecz Juventus – Lazio.

Juventus – Lazio, transmisja na żywo w TV

Ostatni mecz 37. kolejki Serie A, który rozegrany zostanie w poniedziałek (16 maja) o godzinie 20:45, będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sport 1. Spotkanie skomentują Julian Kowalski i Marcin Nowomiejski.

Juventus – Lazio, transmisja za darmo

Jeżeli nie masz dostępu do kanałów Eleven Sports to nic straconego. Dzięki bukmacherowi Superbet będzie mógł obejrzeć pojedynek Juventusu z Lazio zupełnie za darmo. Co trzeba zrobić? Wystarczy zarejestrować konto podając kod promocyjny GOAL. To wszystko! Dodatkowo spełnienie tego warunki pozwoli na odebranie darmowego zakładu o wartości 34 zł.

Juventus – Lazio, transmisja online

Poniedziałkowe spotkanie będzie można obejrzeć za pośrednictwem internetu na stronie elevensports.pl, ale wymaga do wykupienia dostępu. Powyżej znajdziecie jednak sposób, który pozwoli na obejrzenie pojedynku zupełnie za darmo.

Juventus – Lazio kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na sukces w poniedziałkowym meczu dają gospodarzom, którzy będą chcieli jak najlepiej zaprezentować się w ostatnim meczu obecnego sezonu przed własną publicznością.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin