Dzisiaj (22 grudnia) o godzinie 20:45 rozegrany zostanie mecz Serie A: Juventus – Fiorentina. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Juventus – Fiorentina: pojedynek dwóch polskich bramkarzy

W jednym z ciekawiej zapowiadających się spotkań 14. kolejki Serie A Juventus zmierzy się u siebie z Fiorentiną. Zdecydowanym faworytem wtorkowego meczu są oczywiście podopieczni Andrei Pirlo, którzy z tygodnia na tydzień prezentują coraz wyższą formę. Aktualnie mogą się pochwalić trzema wygranymi w czterech ostatnich ligowych pojedynkach.

Zupełnie inne nastroje panują w ekipie z Florencji, która w lidze nie wygrała już od ośmiu meczów i nic nie wskazuje na to, aby była w stanie przerwać złą serię we wtorkowy wieczór. Na zatrzymanie Starej Damy z pewnością liczy bramkarz reprezentacji Polski Bartłomiej Drągowski, który jest jednym z nielicznych zawodników w drużynie Fiorentiny, do którego nie można mieć pretensji.

Tymczasem w wyjściowej jedenastce Juventusu powinniśmy ponownie obejrzeć Wojciecha Szczęsnego, który co jakiś czas ustępuje miejsca doświadczonemu Gianluigiemu Buffonowi. Taka sytuacja miała miejsce między innymi podczas ostatniego meczu z Parmą.

Juventus – Fiorentina: transmisja na żywo w TV

Wtorkowe spotkanie na Allianz Stadium w Turynie będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu Serie A: Juventus – Fiorentina transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach Eleven Sports 2 i Eleven Sports 4. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 20:45.

Juventus – Fiorentina: transmisja online

Transmisja dzisiejszego meczu w Turynie będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Juventus – Fiorentina: online na żywo obejrzysz na internetowej stronie elevensports.pl, a także poprzez aplikację mobilną Eleven Sports, która jest dostępna na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS.