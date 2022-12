Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Sergio Busquets podczas meczu z Niemcami

Gdzie oglądać mecz Japonia – Hiszpania? Reprezentacja Hiszpanii w dalszym ciągu nie jest pewna gry w fazie pucharowej mistrzostw świata. Drużyna Luisa Enrique ostatni krok w tym kierunku będzie starała się zrobić w czwartkowy wieczór. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Japonia – Hiszpania.

Japonia – Hiszpania, gdzie oglądać

Reprezentacja Hiszpanii prowadzi w tabeli swojej grupy mając na swoim koncie cztery punkty. W pierwszej kolejce efektownie 7:0 pokonała Kostarykę, by w drugim meczu podzielić się punktami z Niemcami. Teraz czeka ją pojedynek z Japonią, której w żadnym wypadku nie może zlekceważyć.

Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że zdecydowanym faworytem do zwycięstwa jest Hiszpania i każde inne rozstrzygnięcie będzie można określić sensacją. Sprawdź typy na mecz Japonia – Hiszpania.

Japonia – Hiszpania, transmisja TV

Transmisja z czwartkowego meczu Japonia – Hiszpania będzie dostępna na kanałach TVP1 i TVP 4K. Spotkanie, które skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński, rozpocznie się o godzinie 20:00.

Japonia – Hiszpania, transmisja online

Mecz Japonia – Hiszpania obejrzymy także online. Internetowe transmisje ze wszystkich meczów mundialu są dostępne na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Japonia – Hiszpania, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego spotkania są Meksykanie. Kursy na ich zwycięstwo nie przekraczają 1.80.

Japonia Hiszpania 8.60 4.75 1.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 grudnia 2022 15:48 .