Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W 31. kolejce Ekstraklasy o przełamanie powalczą dwa zespoły, które wciąż nie mogą być pewne pozostania w elicie. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Jagiellonia – Śląsk, gdzie oglądać

Zarówno Jagiellonia Białystok, jak i Śląsk Wrocław wciąż mają prawo drżeć o swoją przyszłość w Ekstraklasie. Gospodarze sobotniego starcia mają pięć punktów przewagi nad strefą spadkową, zaś goście zaledwie trzy. Wpływ na tę stresującą sytuację ma z pewnością ostatnia dyspozycja. Obie drużyny zdołały wygrać po jednym spotkaniu w ostatnich pięciu kolejkach.

Dlatego też w ten weekend nikt nie odstawi nogi. Ewentualny triumf da nie tylko podniesienie morale szatni, ale i pozwoli złapać oddech i powoli planować przyszły sezon – wciąż w elicie.

Jagiellonia – Śląsk, transmisja na żywo w TV

Mecz 31. kolejki Ekstraklasy obejrzysz na Canal+ Sport oraz na Canal+ Sport 3.

Jagiellonia – Śląsk, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań Ekstraklasy. Dotyczy to również sobotniego meczu w Białymstoku. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Jagiellonia – Śląsk, transmisja online

Masz również możliwość obejrzenia tego starcia w internecie. Musisz jedynie wejść na stronę canalplus.com i wykupić odpowiedni abonament.

Jagiellonia – Śląsk, kursy bukmacherskie

Zapowiada się starcie bez wyraźnego faworyta, choć własne boisko daje delikatną przewagę Jagiellonii.

Jagiellonia Białystok Śląsk Wrocław 2.65 3.35 2.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 kwietnia 2022 10:13 .

