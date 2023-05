fot. PressFocus Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław, gdzie oglądać

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław w trzech ostatnich bezpośrednich meczach musiały zadowolić się podziałem punktów. Po raz ostatni oba zespoły grały ze sobą w październiku minionego roku. Wówczas miał miejsce rezultat 2:2.

Podopieczni Adriana Siemieńca podejdą do potyczki przy Słonecznej po dwóch z rzędu zwycięstwach. Jagiellonia w pokonanym polu pozostawiła Wisłę Płock (4:2) i Wartę Poznań (3:1). Z kolei Wojskowi przegrali cztery mecze z rzędu.

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław, transmisja na żywo w TV

Piątkowa potyczka będzie oczywiście transmitowana w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenach CANAL+ Family, CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław, transmisja online

Pierwsza potyczka 31. kolejki PKO Ekstraklasy będzie do obejrzenia również w internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 49 zł. W ciągu trzech miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 30 złotych!

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław, kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie nie pozostawiają wątpliwości, kto jest faworytem do zwycięstwa w spotkaniu. Kurs na wiktorię Jagiellonii został oszacowany na 2,00.

Stadion Miejski, Bialystok Ekstraklasa Jagiellonia Białystok Śląsk Wrocław 2.10 3.60 4.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 maja 2023 05:15 .

