Dzisiaj o godzinie 17:30 rozegrany zostanie mecz PKO Ekstraklasy: Jagiellonia – Legia. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Jagiellonia – Legia. Spotkanie rundy dla gospodarzy

Żółto-czerwoni do potyczki z mistrzami Polski podejdą, chcąc wrócić na zwycięski szlak po porażce z Wisłą Kraków 0:2. Była to jednocześnie siódma przegrana Jagi w trakcie trwającej kampanii. W lepszych nastrojach są ostatnio legioniści, którzy tydzień temu pokonali Raków Częstochowa, wygrywając 2:0. Z kolei w środku tygodniu po świetnym spotkaniu stołeczna drużyna pokonała ŁKS w krajowym pucharze 3:2, dzięki czemu awansowała do 1/4 finału rozgrywek.

Legia powalczy dzisiaj o swoje jedenaste zwycięstwo w sezonie, mogąc zrównać się punktami z Pogonią Szczecin. Tymczasem o ósmy triumf w trakcie trwającej kampanii powalczą białostoczanie. Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach między obiema ekipami dwa razy górą była Jagiellonia, dwa spotkania zakończyły się remisem i raz górą byli warszawianie. W ostatnim boju między oboma zespołami miał miejsce wynik 2:1 dla Jagi. Dlatego można spodziewać się chęci rewanżu ze strony Wojskowych.

Więcej o meczu Jagiellonia – Legia w tym typy bukmacherskie, znajdziecie w naszej obszernej zapowiedzi.

Jagiellonia – Legia: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na stadionie w Białymstoku będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu PKO Ekstraklasy: Jagiellonia – Legia transmisja na żywo będzie dostępna na antenach Canal+ Premium i Canal+ Sport 3. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30. Rywalizację skomentują Adam Marchliński i Grzegorz Mielcarski.

Jagiellonia – Legia, transmisja online

Transmisja niedzielnego meczu PKO Ekstraklasy będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Jagiellonia – Legia: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.