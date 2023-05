IMAGO / ZUMA Wire / Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia – Cracovia, gdzie oglądać?

Jagiellonia przez kilka tygodni drżała o utrzymanie w PKO Ekstraklasie, jednak w ostatnim czasie poprawiła swoje wyniki i obecnie jest już prawie pewna swojego bytu na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Cracovia z kolei przez cały sezon plasowała się w górnej części tabeli, choć wyniki kwietniowych i majowych spotkań nie zachwycają. Pasy wygrały tylko dwa z ostatnich jedenastu meczów, pięć przegrywając i cztery remisując.

Jagiellonia – Cracovia, transmisja na żywo w TV

Mecz 33. kolejki PKO Ekstraklasy Jagiellonia – Cracovia będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Jagiellonia – Cracovia, transmisja online

To spotkanie będzie można obejrzeć również Internecie w usłudze CANAL+ Online. CANAL+ przygotował ciekawą ofertę, dzięki której możecie oszczędzić 30 zł. Przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacicie jedynie 39 zł, a w kolejnych 49 zł miesięcznie. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Jagiellonia – Cracovia, kursy bukmacherskie

Jak pokazują poniższe kursy faworytem sobotniego spotkania jest Jagiellonia Białystok, a typy na zwycięstwo drużyny z Podlasa oscylują wokół 2,42.

Jagiellonia Białystok Cracovia 2.56 3.55 2.79 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 maja 2023 10:43 .

Gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia – Cracovia? Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3, a także w usłudze CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Jagiellonia – Cracovia? Mecz rozpocznie się w sobotę, 20 maja, o godzinie 15:00.

