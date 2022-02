fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Inter Mediolan – Sassuolo to przedostatni mecz 26. kolejki Serie A. W roli faworyta do tej potyczki przystąpi mistrz Włoch. Niemniej piłkarskich wrażeń nie powinno w tym boju zabraknąć, mając na uwadze to, jak wyglądały spotkania z udziałem obu teamów w ostatnim czasie. W tym materiale można zapoznać się z informacje, gdzie starcie Inter – Sassuolo można zobaczyć na żywo w TV i online.

Inter Mediolan – US Sassuolo, gdzie oglądać

Inter Mediolan powalczy w niedzielnym spotkaniu o siedemnaste zwycięstwo w sezonie. Jednocześnie drużyna Simone Inzaghiego chce wrócić na zwycięski szlak po remisach z SSC Napoli (1:1) w Serie A i porażce z Liverpoolem (0:2) w Lidze Mistrzów.

US Sassuolo chce natomiast przerwać serię czterech z rzędu przegranych spotkań. Team z MAPEI Stadium zaliczył w nich dwa remisy i dwie porażki, licząc wszystkie rozgrywki. Neroverdi ostatnio podzielili się punktami z Romą (2:2) w lidze włoskiej. Wcześniej natomiast ulegli Juve w Coppa Italia.

Typy bukmacherskie na weekend – zobacz jak typujemy spotkania i odbierz swój bonus u bukmachera!

Inter Mediolan – US Sassuolo, transmisja na żywo w TV

Niedzielne starcie 26. kolejki Serie A będzie można zobaczyć na antenie Eleven Sports 2. Mecz Inter – Sassuolo zacznie się o 18:00. Spotkanie skomentują Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

Inter Mediolan – US Sassuolo, transmisja za darmo

Konfrontacja Interu Mediolan z Sassuolo będzie dostępna za darmo za pośrednictwem strony internetowe bukmachera Superbet. Aby transmisja była dostępna, wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej naszego partnera. Można skorzystać z linku poniżej, który daje możliwość skorzystania z atrakcyjnego pakietu powitalnego po wpisaniu kogu GOAL.

Inter Mediolan – US Sassuolo, transmisja online

Potyczkę na Stadio Giuseppe Meazza w Mediolanie będzie można zobaczyć także w internecie. Spotkanie Inter – Sassuolo można zobaczyć na dedykowanej stronie internetowej ElevenSports.pl, a także na platformie Polsat Box Go, która jest dostępna również w formie aplikacji mobilnej dostępnej na smartfony, czy tablety.

Inter Mediolan – US Sassuolo, kursy bukmacherskie

Analitycy nie mają wątpliwości, kto jest faworytem do zwycięstwa w niedzielnym boju. Zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo mają podopieczni Simone Inzaghiego. Kurs na wygraną Inter w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 1,32.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin