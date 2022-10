PressFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter – Salernitana: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Nerazzurri po heroicznym boju wywieźli remis z Camp Nou. Teraz pora na poprawienie sytuacji w Serie A. Czy mediolańczycy dadzą radę zespołowi Krzysztofa Piątka? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Giuseppe Meazza Serie A Inter Mediolan Salernitana 1.30 6.00 9.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 października 2022 08:15 .

Inter – Salernitana, gdzie oglądać

Inter Mediolan w środę wykonał milowy krok w kierunku awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Świetny występ na Camp Nou powinien natchnąć Nerazzurrich, których sytuacja w Serie A jest, póki co, nie do pozazdroszczenia. Mediolańczycy zajmują zaledwie siódme miejsce, a do liderującego Napoli tracą już osiem oczek.

Salernitana, z kolei, ma mniejszy dystans do swojego najbliższego rywala. Dzieli ich bowiem tylko pięć punktów. W zespole gości straszyć będzie Krzysztof Piatek, który w ostatniej kolejce znowu zdołał wpisać się na listę strzelców.

Sprawdź nasze typy na mecz Inter – Salernitana.

Inter – Salernitana, transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie obejrzysz na kanale Eleven Sports 2.

Inter – Salernitana, transmisja za darmo

Nadchodzący mecz włoskiej Serie A dostępny będzie również na stronie jednego z polskich bukmacherów – STS. Aby móc włączyć transmisję, musisz spełnić kilka warunków. Spokojnie, poniżej przedstawiamy krok po kroku, co musisz zrobić.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Inter – Salernitana zostanie aktywowany

Inter – Salernitana, transmisja online

Niedzielny mecz, odbywający się w stolicy Lombardii, możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a możesz zaoszczędzić nawet 144 złote!

1-miesięczny dostęp – 64 zł

6-miesięczny dostęp – 240 zł (zamiast 384 zł)

Inter – Salernitana, kursy bukmacherskie

Wielkim faworytem nadchodzącego starcia są gospodarze.

Inter Mediolan Salernitana 1.30 6.00 9.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 października 2022 08:15 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin