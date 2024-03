IMAGO / Nicolo Campo Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter – Napoli, gdzie oglądać

Inter Mediolan po serii trzynastu wygranych z rzędu w środę niespodziewanie przegrał z Atletico Madryt i odpadł z Ligi Mistrzów. Trudno przewidzieć, jak ta porażka wpłynie na Nerazzurich. Często takie wpadki mają duży wpływ na morale zespołu i formę w kolejnych spotkaniach. Chociaż taki sam los spotkał też Napoli w pojedynku z Barceloną to jednak obecny mistrz Włoch nie był faworytem do awansu. W niedzielnym hicie Serie A zobaczymy, który zespół lepiej zareaguje na odpadnięcie z Champions League.

Inter – Napoli, transmisja na żywo w TV

Niedzielny mecz Inter – Napoli będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 2. Początek o godzinie 20:45.

Inter – Napoli, transmisja online

Ten pojedynek możesz także obejrzeć online również dzięki usłudze STS TV. Aby mieć taką możliwość wystarczy spełnić dwa proste warunki. Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL, a następnie zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon. Jeśli wykonasz te dwie proste czynności dostęp do meczu Serie A zostanie odblokowany.

Mecz Nerazurrich możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Inter – Napoli, kursy bukmacherskie

Pewność siebie Interu Mediolan mogła zostać zachwiana po porażce z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów. Ten fakt może spróbować wykorzystać obecny mistrz Włoch, czyli SSC Napoli.

Inter Mediolan SSC Napoli 1.61 4.30 5.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 marca 2024 07:25 .

Gdzie obejrzeć mecz Inter – Napoli? Mecz będzie transmitowany na żywo na antenie Eleven Sports 2 lub online w CANAL+ Online oraz w STS TV. Kiedy jest mecz Inter – Napoli? Mecz rozpocznie się w niedzielę, 17 marca, o godzinie 20:45.

