Z meczu Inter – Juventus: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (2 lutego) o godzinie 20:45. Spotkanie na San Siro w Mediolanie odbędzie się w ramach półfinału Pucharu Włoch. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Inter – Juventus: hit w półfinale

Ogromne emocje czekają nas we wtorkowy wieczór. Pojedynkom Interu Mediolan z Juventusem zawsze towarzyszy gorąca atmosfera, a teraz dodatkowo stawką meczu będzie awans do finału Pucharu Włoch. Obie drużyny wybiegną na boisko zdeterminowane do odniesienia zwycięstwa i wypracowania sobie zaliczki przed rewanżowym pojedynkiem w Turynie.

Dla Interu to kolejna trudna przeprawa w tej edycji pucharu. W poprzedniej rundzie Nerazzurri mierzyli się w derbowym spotkaniu z Milanem. Po pełnym emocji meczu na San Siro wygrali 2:1. Juventus awans do półfinału wywalczył dzięki pewnej wygranej 4:0 nad niżej notowanym SPAL Ferrara.

Ostatni weekend był dla obu zespołów także bardzo udany, ponieważ oba zapisały na swoje konto komplet punktów. Inter na własnym stadionie pewnie 4:0 pokonał Benevento Calcio, natomiast Juventus w wyjazdowym spotkaniu uporał się z Sampdorią Genua (2:0).

Obie drużyny mierzyły się ze sobą kilkanaście dni temu, bowiem 17 stycznia spotkały się w ligowym meczu na San Siro. Wówczas lepsi okazali się podopieczni Antonio Conte, którzy wygrali 2:0. Czy Juventus zrewanżuje się we wtorkowy wieczór? Więcej o meczu Inter – Juventus, w tym typy bukmacherskie, znajdziecie w naszej obszernej zapowiedzi.

Inter – Juventus: transmisja na żywo w TV

Wtorkowe spotkanie Pucharu Włoch będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu 1/2 finału Coppa Italia: Inter – Juventus transmisja na żywo będzie prowadzona na kanale TVP Sport. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 20:45, skomentuje Maciej Iwański.

Puchar Włoch: Transmisja online

Transmisja z dzisiejszego meczu Pucharu Włoch będzie także możliwa do obejrzenia nie tylko w telewizji, ale także za pośrednictwem internetu. Mecz Inter – Juventus: online na żywo obejrzysz na internetowej stronie Telewizji Publicznej tvpsport.pl.