PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Inter – Barcelona: transmisja w TV i online. Z wtorkowych spotkań trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów na pierwszy plan wysuwa się pojedynek na San Siro w Mediolanie. Faworytem tego spotkania jest zespół Roberta Lewandowskiego. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Inter – Barcelona.

Inter – Barcelona, gdzie obejrzeć

Wtorkowy pojedynek Interu z Barceloną to najciekawsze wydarzenie trzeciej serii spotkań w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Dla obu zespołów jest to kluczowy pojedynek w walce o wyjście z grupy i awans do fazy pucharowej. Po dwóch dotychczasowych meczach Inter i Barcelona mają na swoim koncie po trzy punkty.

Faworytem tego spotkania są podopieczni Xaviego Hernandeza, którzy ostatnio kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa na ligowych boiskach. Po ostatnim meczu z Realem Mallorca objęli nawet prowadzenie w ligowej tabeli. Tymczasem Nerazzurri mają w tym sezonie ogromne problemy z odnoszeniem zwycięstw. Ich ligowy bilans to aktualnie 4-0-4.

Inny wynik niż wygrana Barcelony będzie we wtorek sporą niespodzianką. W stolicy Katalonii liczą również na skuteczność Roberta Lewandowskiego, który w ostatni weekend ponownie wpisał się na listę strzelców.

Inter – Barcelona, transmisja na żywo w TV

Wtorkowy mecz Inter – Barcelona będzie transmitowany na kanale Polsat Sport Premium 1. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00. Komentatorami spotkania będą Bożydar Iwanow i Przemysław Łagożny.

Inter – Barcelona, transmisja online

Mecz Inter – Barcelona można obejrzeć także za pośrednictwem internetu w usłudze CANAL+ online. Teraz pakiet obejmujący wszystkie kanały CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports można uzyskać w niezwykle atrakcyjnej cenie, oszczędzając aż 144 złotych. Co trzeba zrobić? Wystarczy zarejestrować się w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony i zdecydować się na półroczną subskrypcję. Zapłacimy wówczas tylko 240 zł, zamiast 384 w standardowej ofercie z miesięczną subskrypcją.

Inter – Barcelona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy mają swojego faworyta we wtorkowym meczu. Widać to po kursach oferowanych przez nich na ten pojedynek. Jest nim oczywiście zespół Barcelony, który w ostatnim czasie prezentuje znacznie wyższą formę od swojego rywala.

Giuseppe Meazza Liga Mistrzów, gr. C Inter Mediolan FC Barcelona 4.40 4.20 1.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2022 09:16 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin