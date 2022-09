fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Gdzie oglądać mecz Inter – Bayern? Bardzo ciekawie zapowiada się potyczka z udziałem przedstawicieli Serie A i Bundesligi. Faworytem przed tym starciem są mistrzowie Niemiec. W każdym razie wicemistrzowie Włoch nie zamierzają tanio sprzedać skóry. W tym miejscu dowiesz się, gdzie znaleźć transmisję ze spotkania w TV i online.

Inter Mediolan – Bayern Monachium, gdzie obejrzeć

Inter Mediolan z Bayernem Monachium w europejskich pucharach zagra po raz pierwszy od 2011 roku. Starcie z udziałem obu teamów elektryzuje nie tylko kibiców Nerazzurrich i Bawarczyków.

Inter przystąpi do potyczki po przegranym boju z Milanem (2:3). Tym samym Czarno-niebiescy mają na swoim koncie już dwie porażki w tej kampanii. Z kolei Bayern ma za sobą drugie z rzędu zremisowane starcie w lidze niemieckiej z Unionem Berlin (1:1).

Zobacz pozostałe typy na dziś, by wiedzieć, jak stworzyć jak najlepszy kupon u bukmachera!

Inter Mediolan – Bayern Monachium, transmisja na żywo w TV

Mecz Inter – Bayern w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów zagra w środę (7 września) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 3 PPV. Mecz będzie także transmitowany na platformie Polsat Box Go, o czym informujemy poniżej.

Inter Mediolan – Bayern Monachium: transmisja na żywo za darmo

Bardzo interesująco zapowiada się batalia Interu z Bayernem, więc nie dziwi nas to, że wielu szuka informacji, gdzie znaleźć transmisję z potyczki. Mecz włoskiej ekipy z teamem z Niemiec będzie transmitowany nie tylko w telewizji, ale także online. Taką możliwość daje platforma Polsat Box Go. Przyciągające uwagę jest to, że bukmacher Fuksiarz przygotował promocję, dzięki której można skorzystać z promocji na dostęp do usługi. Pakiet sportowy na Polsat Box Go można użytkować przez miesiąc za darmo po spełnieniu łatwych do zrealizowania warunków.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Inter Mediolan – Bayern Monachium, transmisja online

Konfrontację Inter – Bayern będzie można oglądać w internecie na platformie Polsat Box Go. Transmisja ze spotkania zacznie się o 21:00 dzięki Polsat Sport Premium 3 PPV.

Inter Mediolan – Bayern Monachium, kursy bukmacherskie

Goście przystąpią do potyczki w roli faworyta. Niemniej Inter ma zamiar namieszać w tej kampanii elitarnych rozgrywek, więc wszystko jest możliwe w kontekście tej potyczki.

Giuseppe Meazza Liga Mistrzów, gr. C Inter Mediolan Bayern Monachium 4.00 4.20 1.87 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 września 2022 11:40 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin