fot. PressFocus Na zdjęciu: Edin Dzeko

Inter – Atalanta: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Derby na Stadio Giuseppe Meazza zapowiadają się bardzo ciekawie. Stawką potyczki będzie awans do półfinału Pucharu Włoch. Faworytem jest ekipa Simone Inzaghiego. Niemniej La Dea nie zamierza tanio sprzedać skóry. W tym miejscu możesz znaleźć informacje dotyczące transmisji z meczu w internecie oraz w telewizji.

Coppa Italia Inter Mediolan Atalanta 2.00 3.60 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 stycznia 2023 06:58 .

Inter Mediolan – Atalanta, gdzie oglądać

Drużyny z Mediolanu i Bergamo powalczą we wtorkowy wieczór o awans do półfinału Coppa Italia. Przed startem spotkania wyżej stoją akcje Interu. Niemniej team Gian Piero Gasperiniego liczy na pokrzyżowanie planów wicemistrzom Włoch.

Ekipa Simone Inzaghiego przystąpi do spotkania po wygranym starciu z Cremonese (2:1). Wcześniej natomiast Nerazzurri ulegli niespodziewanie Empoli (0:1). Z kolei Atalanta ostatnio pokonała Sampdorię (2:0).

Inter Mediolan – Atalanta, transmisja na żywo w TV

Batalia na stadionie w Mediolanie odbędzie się o godzinie 21:00. Rywalizacja Interu z Atalantą będzie transmitowana na antenie Polsat Sport News.

Inter Mediolan – Atalanta, transmisja online

Nie tylko w tradycyjnej telewizji będzie można zobaczyć derbową potyczkę z udziałem Nerazzurrich i La Dei. Mecz będzie również do obejrzenia dzięki platformie Polsat Box Go po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Po jego wykupienia można uzyskać dostęp nie tylko do spotkania Interu z Atalantą, ale również do meczów Ligi Mistrzów dostępnych na antenach Polsat Sport Premium, czy starć Fortuna 1 Ligi.

Inter Mediolan – Atalanta, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy w roli faworyta widzą gospodarzy. Kurs na zwycięstwo Interu oscyluje w granicach 1,95-2,00.

