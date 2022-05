PressFocus Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Hurkacz – Goffin: transmisja za darmo. Reprezentant Polski w bardzo dobrym stylu awansował do trzeciej rundy French Open, ale w żadnym wypadku nie zamierza na tym poprzestawać. Teraz czeka go pojedynek z doświadczonym Belgiem Davidem Goffinem. Sprawdź gdzie obejrzysz spotkanie i jak otrzymać darmowy dostęp do transmisji. Zobacz o której gra Hurkacz.

O której godzinie gra dzisiaj Hurkacz? Transmisja na żywo

Hubert Hurkacz już teraz może się pochwalić swoim najlepszym występem w karierze na kortach Rolanda Garrosa, bowiem nigdy wcześniej nie udało mu się dotrzeć do trzeciej rundy tego turnieju. W sobotę stanie natomiast przed szansą awansu do czwartej rundy. Jego rywalem będzie 31-letni Belg David Goffin, który obecnie zajmuje 48. miejsce w rankingu ATP, ale w przeszłości plasował się nawet na siódmej lokacie.

Obaj zawodnicy mieli już w tym roku okazję mierzyć się ze sobą i miało to miejsce całkiem niedawno, bowiem podczas turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie. Górą z tego pojedynku wyszedł Belg, który wygrał w dwóch setach 7:6(8), 7:6(2). Reprezentant Polski stanie teraz przed szansą rewanżu, w meczu o zdecydowanie większą stawkę.

Mecz Hurkacz – Goffin rozegrany zostanie w sobotę (28 maja) na korcie im. Simonne Mathieu. Mecz odbędzie się jako trzeci w kolejności, co oznacza, że jego początku nie należy spodziewać się przed godziną 14:30.

Hurkacz – Goffin, transmisja w TV

Nie ma żadnych wątpliwości, że sobotnie spotkanie trzeciej rundy French Open z udziałem Huberta Hurkacza będzie można obejrzeć “na żywo” na jednym z kanałów stacji Eurosport.

Hurkacz – Goffin, transmisja za darmo

Transmisja z meczu Hurkacz – Goffin będzie dostępna również za darmo na internetowej stronie bukmachera STS. Będzie ona dostępna dla wszystkich klientów STS. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki, które przedstawiamy poniżej.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

Kiedy gra Hurkacz?

Mecz trzeciej rundy pomiędzy Hubertem Hurkaczem a Davidem Goffinem odbędzie się w sobotę (28 maja) na korcie Simonne-Mathieu. Będzie to trzecie w kolejności spotkanie na tym korcie tego dnia. Dokładną godzinę jego rozpoczęcia trudno określić, ale początku rywalizacji nie należy się spodziewać przed godziną 14:30.

