HSV – Stuttgart, gdzie oglądać

HSV już cieszył się z awansu do 1. Bundesligi, jednak Heidenheim, które do 93. minuty przegrywało 1:2 z Ragensburgiem niespodziewanie wygrało i sprawiło, że drużyna z Hamburga o promocję do wyższej ligi walczy w barażach. Sukces znacznie oddalił się od HSV, które zdecydowanie przegrało w pierwszym meczu barażowym ze Stuttgartem aż 0:3. Wygląda na to, że ekipa z 2. Bundesligi potrzebuje cudu do awansu na miarę wyczynu drużyny Heidenheim.

HSV – Stuttgart, transmisja na żywo w TV

Mecz HSV ze Stuttgartem nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Wyłączne prawa do pokazywania meczów Bundesligi w Polsce ma platforma Viaplay.

HSV – Stuttgart, transmisja online

Poniedziałkowy pojedynek będzie można obejrzeć online na platformie Viaplay. Jednak, aby uzyskać dostęp do tego widowiska uprzednio należy wykupić odpowiedni abonament.

HSV – Stuttgart, online za darmo

Decydujące starcie o grę w Bundeslidze w przyszłym sezonie możecie również obejrzeć całkowicie za darmo. Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji musicie jednak spełnić dwa proste warunki. Przede wszystkim zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL, a następnie zagraj jeden dowolny kupon na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania. Dostęp do meczu zostanie wtedy odblokowany.

HSV – Stuttgart, kursy bukmacherskie

Podobnie, jak w przypadku pierwszego starcia zdecydowanym faworytem do meczu HSV ze Stuttgartem jest ekipa z Bundesligi.

Hamburg SV VfB Stuttgart 2.90 3.80 2.37 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 czerwca 2023 10:53 .