Holandia – Austria: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (25.06.2024)

Holandia - Austria: transmisja TV i online. We wtorek czeka nas zacięta rywalizacja w grupie D o awans do fazy pucharowej Euro 2024. Sprawdź gdzie oglądać mecz Holandia - Austria.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Memphis Depay

Holandia – Austria: gdzie oglądać?

Reprezentacja Holandii przed rozpoczęciem 3. kolejki grupy D Euro 2024 zajmuje 1. miejsce w grupie. Do bezpośredniego awansu do 1/8 finału potrzebują zaledwie jednego punktu. Aczkolwiek jeśli chcą finiszować na szczycie tabeli, muszą nie tylko wygrać, ale również zrobić to dużą różnicą goli. Z kolei reprezentacja Austrii nastawia się na walkę do ostatniego gwizdka, bowiem podopieczni Ralfa Rangnicka stoją przed ogromną szansą na wyjście z grupy. Sprawdź typy na mecz Holandia – Austria.

Holandia – Austria: transmisja w TV

Mecz o awans do fazy pucharowej Euro 2024 pomiędzy Holandią a Austrią będzie transmitowany w telewizji na kanale TVP Sport. Spotkanie skomentuje duet Dariusz Szpakowski i Grzegorz Mielcarski. Początek spotkania o godzinie 18:00.

Holandia – Austria: transmisja online

Wszystkie mecze Mistrzostw Europy 2024 można oglądać w internecie za pośrednictwem strony sport.tvp.pl.

Holandia – Austria: kto wygra?

Holandia – Austria: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu Holandia – Austria według bukmachera STS będzie kadra Oranje. Kurs na ich zwycięstwo to 2.30, zaś wygraną reprezentacji Austrii możemy postawić na kuponie z kursem 3.50.

Holandia Austria 2.30 3.10 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 czerwca 2024 07:43 .

