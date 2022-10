PressFocus Na zdjęciu: Serge Gnabry

Hoffenheim – Bayern Monachium: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Bawarczycy wrócili na odpowiednie tory, ale zmierzą się z zespołem będącym w dobrej formie. Mistrzowie dadzą radę Hoffenheim? Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

Hoffenheim – Bayern, gdzie oglądać

Gdyby ktoś fanom Hoffenheim powiedział, że na etapie 1/3 sezonu będą tracić tylko dwa punkty do Bayernu Monachium, zapewne by nie uwierzyli. Wpływ ma na to wiele czynników. Po pierwsze, Hoffe są w świetnej formie, co udowodnili w niedawnym meczu Pucharu Niemiec z Schalke (5:1).

Po drugie, Bawarczycy zanotowali kilka wpadek i sami nie są liderami tabeli. Mimo tego w sobotę z pewnością możemy oczekiwać prawdziwego widowiska w wykonaniu dwóch ekip będących w dobrej formie.

Hoffenheim – Bayern, transmisja na żywo w TV

Meczów Bundesligi nie obejrzysz w tradycyjnej telewizji na terenie Polski.

Hoffenheim – Bayern, transmisja na żywo za darmo

Mecz na PreZero Arena obejrzysz za darmo za pośrednictwem bukmachera STS. By móc z tego skorzystać, musisz spełnić jedynie dwa proste warunki. Już tłumaczymy, co musisz zrobić.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Hoffenheim – Bayern zostanie odblokowany

Hoffenheim – Bayern, transmisja online

Spotkanie obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu Bundesligi.

Hoffenheim – Bayern, kursy bukmacherskie

Pomimo niewielkiej różnicy w tabeli, bukmacherzy upatrują w gościach wyraźnych faworytów spotkania.

Hoffenheim Bayern Monachium 5.40 5.25 1.53 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2022 08:20 .

