Hoffenheim – Bayer Leverkusen, gdzie oglądać?

Hoffenheim podejmie u siebie Bayer Leverkusen w spotkaniu 3. kolejki Bundesligi. Aptekarze mają za sobą znakomity sezon, w którym wygrali mistrzostwo Niemiec oraz Puchar Niemiec. Wydaje się, że drużynie prowadzonej przez Xabiego Alonso ciężko będzie powtórzyć ten ogromny sukces.

Klub z BayAreny nową kampanię rozpoczął od zwycięstwa nad Borussią Moenchengladbach (3:2) oraz porażki z Lipskiem (2:3). Starcie na PreZero Arenie odbędzie się już dzisiaj (sobota, 14 września) o godzinie 15:30. Sprawdź nasze typy na spotkanie Hoffenheim – Bayer Leverkusen.

Hoffenheim – Bayer Leverkusen, transmisja w TV

Starcie między Hoffenheim a Bayerem Leverkusen niestety nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji, ponieważ żaden polski kanał nie posiada potrzebnych praw.

Hoffenheim – Bayer Leverkusen, transmisja online

Mecz w ramach 3. kolejki Bundesligi obejrzysz natomiast za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej Viaplay. Dostęp do tej usługi jest jednak płatny, więc żeby otrzymać dostęp do transmisji, to wcześniej trzeba wykupić odpowiedni abonament.

Hoffenheim – Bayer Leverkusen, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu są goście, którzy bronią tytułu mistrzowskiego. Kurs na wygraną Hoffenheim wynosi około 5.50, a typ na zwycięstwo Bayeru Leverkusen to mniej więcej 1.50. Z kolei kurs na remis w tym spotkaniu jest szacowany w granicach 4.90.

Hoffenheim Bayer Leverkusen Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 września 2024 05:38 .

Gdzie obejrzeć mecz Hoffenheim – Bayer Leverkusen? Spotkanie będzie dostępne na platformie streamingowej Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Hoffenheim – Bayer Leverkusen? Początek meczu już w tę sobotę (14 września) o godzinie 15:30.

