Hiszpania - Serbia to jeden z kilku wtorkowych meczów, który odbędzie się w czwartej kolejce Ligi Narodów UEFA.

Hiszpania – Serbia, gdzie oglądać?

Hiszpania – Serbia to mecz czwartej kolejki fazy grupowej Ligi Narodów UEFA, który odbędzie na Estadio Nuevo Arcanagel w Kordobie. W roli faworyta do tej potyczki podejdą gospodarze. Ekipa Luisa de la Fuente przystąpi do starcia kolejno po zwycięstwach z Danią (1:0) czy Szwajcarią (4:1). Hiszpania ogólnie jest bez porażki od 26 marca minionego roku. Dusan Vlahović i spółka mają natomiast za sobą zwycięstwo nad Helwetami (2:0). Serbia zatem szybko wróciła na zwycięski szlak po porażce z Danią (0:2).

Hiszpania – Serbia, transmisja w TV

Wtorkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Hiszpania – SErbia zacznie się o godzinie 20:45 i będzie dostępna na antenie Polsat Sport 2.

Hiszpania – Serbia, transmisja online

Mecz z udziałem Hiszpanów i Serbów będzie można również śledzić w internecie. Starcie będzie emitowane dzięki usłudze Polsat Box Go. Z platformy można korzystać na urządzeniach mobilnych, a także na Smart TV.

Hiszpania – Serbia, kto wygra

Hiszpania – Serbia, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Włochów kształtuje się w wysokości 1.92-1.95. Remis wyceniono na 3.40-3.52. Z kolei opcja na zwycięstwo Belgów została wyceniona na 3.90-4.05.

Gdzie obejrzeć mecz Hiszpania – Serbia? Spotkanie będzie dostępne na antenie Polsat Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Hiszpania – Serbia? Pierwszy gwizdek sędziego w spotkaniu zabrzmi we wtorek (15 października) o godzinie 20:45.

