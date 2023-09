fot. Imago / Dan Weir Na zdjęciu: Alvaro Morata

Hiszpania Cypr Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 września 2023 06:44 .

Hiszpania – Cypr, gdzie oglądać

Reprezentacja Hiszpanii we wtorkowy wieczór rozegra swój kolejny czwarty mecz w ramach eliminacji do mistrzostw Europy. La Furia Roja jednocześnie liczy na trzecie zwycięstwo, chcąc zmniejszyć dystans do pierwszej Szkocji.

Reprezentacja Cypru to z kolei drużyna, która jest od pięciu meczów bez wygranej. W tym czasie zaliczyła cztery porażki i remis. Cypryjczycy na wyjeździe ostatni raz wygrali w listopadzie 2022 roku z Izraelem (3:2).

Zobacz pozostałe typy na dziś, by wiedzieć, jak stworzyć jak najlepszy kupon u bukmachera!

Hiszpania – Cypr, transmisja na żywo w TV

Wtorkowe starcie będzie można zobaczyć w telewizji. Transmisja będzie przeprowadzona na antenie Polsat Sport Premium 4 od godziny 20:45.

Hiszpania – Cypr, transmisja online

Dostęp do transmisji ze starcia Hiszpania – Cypr umożliwia usługa Polsat Box Go. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

Hiszpania – Cypr, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem wtorkowej batalii są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Hiszpanów został oszacowany na 1.03. Tymczasem wariant z wiktorią Cypru kształtuje się w wysokości 60.00-64.00.

