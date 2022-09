High League 4: gdzie oglądać? Ile kosztuje PPV? Transmisja online (17.09.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Artur Szpilka

High League 4: gdzie oglądać? O której się zaczyna i ile kosztuje PPV? W sobotę odbędzie się już czwarta edycja gali High League. W walce wieczoru Natsu zmierzy się z Lexy Chaplin, ale w oktagonie zobaczymy również między innymi Artura Szpilkę. Sprawdź o której rozpoczyna się High League 4.

Gdzie oglądać High League 4?

Najwięksi fani coraz bardziej popularnych w Polsce freak-fightowych gal w sobotę zapewne zasiądą na trybunach Areny Gliwice, która tym razem będzie gościć zawodników. Z gali High League 4 dostępna będzie także transmisja. Organizatorzy przygotowali specjalną stronę highlive.tv, na której transmisja z gali będzie dostępna w systemie PPV. To jedyna legalna opcja na obejrzenie sobotniej rywalizacji.

Ile kosztuje PPV – High League 4?

Organizatorzy przygotowali dla kibiców, którzy postanowili obejrzeć transmisję gali, dwa pakiety. Pierwszy z nich daje możliwość oglądania gali w jakości 720p oraz odtworzenie zapisu przez 24 godziny od jej zakończenia. W tym wypadku koszt PPV wynosi 34,99 zł.

Drugi pakiet pozwala natomiast oglądać walki w jakości 1080p, natomiast zapis gali przez kolejnych 7 dni. Koszt takiego pakietu jest nieco wyższy i wynosi 39,99 zł.

High League 4 transmisja

W sobotę będziemy świadkami kilku bardzo ciekawie zapowiadających się pojedynków. W walce wieczoru o mistrzowski pas powalczą Natsu i Lexy Chaplin, ale pojedynek ten poprzedzi kilka innych elektryzujących kibiców konfrontacji. Przykładami są walki Artura Szpilki z Dawidem Załęckim, Ferrariego ze Scarface’m, czy Mai Staśko z Mrs. Honey.

O której zaczyna się High League 4?

Poprzednia gala zorganizowana była na północy naszego kraju – w trójmiejskiej Ergo Arenie. Teraz organizatorzy zdecydowali się na przenosiny bardziej na południe. High League 4 odbędzie w sobotę (17 września) w Arenie Gliwice. Początek gali zaplanowany został na godzinę 20:00 i w jej ramach odbędzie się dziewięć pojedynków.

