High League 3: gdzie oglądać? Ile kosztuje PPV? Transmisja online (04.06.2022)

High League 3: gdzie oglądać? O której się zaczyna i ile kosztuje PPV? Sobotni wieczór upłynie pod znakiem trzeciej edycji popularnej gali High League, podczas której w oktagonie zobaczymy wielu znanych celebrytów. W walce wieczoru Alberto Simao zmierzy się z Marcinem Dubielem. Sprawdź o której jest High League.

Gdzie oglądać High League 3?

Są dwie możliwości obejrzenia gali High League 3. Pierwszą jest zakup biletów i pojawienie się na trybunach Ergo Areny, która po raz drugi będzie gościć zawodników tej federacji. W obiekcie tym odbyła się bowiem pierwsza edycja gali. Drugą opcją jest skorzystanie z przygotowanej przez organizatorów transmisji na highlive.tv, do której można wykupić dostęp w systemie PPV. Jest to jedyna legalna opcja na obejrzenie gali High League 3 za pośrednictwem internetu.

Ile kosztuje PPV – High League 3?

Kibice, którzy chcą obejrzeć galę we własnym domu, mają do wyboru jeden z dwóch pakietów. Podstawowy pakiet pozwala na obejrzenie gali w jakości 720p, a dostęp do jej zapisu będzie dostępny przez 24 godziny. Koszt podstawowego pakietu wynosi 29,99 zł.

Drugi pakiet premium gwarantuje transmisję w jakości Full HD (1080p) i pozwala na odtworzenie gali przez 7 dni. W tym wypadku cena pakietu wynosi 34,99 zł.

High League 3 transmisja

Organizatorzy na trzecią edycję przygotowali bardzo ciekawą kartkę walk. W walce wieczoru zmierzą się ze sobą Marcin Dubiel i Alberto Simao, a tuż przed tym starciem w oktagonie zobaczymy Roberta Burneikę i Roberta Orzechowskiego. Wcześniej odbędzie się osiem innych pojedynków, które również powinny dostarczyć kibicom wiele emocji.

Transmisja z trzeciej edycji gali High League będzie prowadzona online na stronie highlive.tv. W zależności od wykupionego pakietu będzie można ją oglądać w jakości HD 720p lub Full HD 1080p.

O której zaczyna się High League 3?

Gala High League 3 odbędzie się w sobotę (4 czerwca) na Ergo Arenie. Jej początek został zaplanowany na godzinę 20:00. Walka wieczoru pomiędzy Alberto Simao i Marcinem Dubielem powinna rozpocząć się około godziny 22:00. Przed ekrany warto zasiąść jednak już od samego początku, bowiem wszystkie zaplanowane pojedynki zapowiadają się bardzo ciekawie.

