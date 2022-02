Pressfocus Na zdjęciu: Jarosław “Pashabiceps” Jarząbkowski

High League 2: gdzie oglądać wydarzenie i ile kosztuje PPV? Już w najbliższy piątek odbędzie się druga gala polskiej federacji organizującej walki freak fight, w których udział biorą celebryci, influencerzy, youtuberzy, a także inne znane osoby ze świata mediów. Walką wieczoru będzie pojedynek Jarosława “Pashabiceps” Jarząbkowskiego z Michałem “Owcą” Owczarzakiem. O której godzinie zaczyna się gala i gdzie będzie można ją obejrzeć?

High League 2 – gdzie i kiedy się odbywa gala?

Zainteresowanie eventem jest ogromne, tak więc serwujemy wam szczegóły dotyczące tego wydarzenia Druga gala federacji High League odbędzie się 5 lutego w piątek w krakowskiej Tauron Arenie. Bilety wyprzedały się na kilkanaście dni przed wydarzeniem, więc pojedynki pomiędzy Lexy Chaplin a Agatą Fąk, a także starcie wieczoru Jarosław “Pashabiceps” Jarząbkowskim vs Michałem “Owca” Owczarz obejrzy komplet publiczności.

High League 2 – godzina rozpoczęcia gali

Gala rozpoczyna się o godzinie 20:00. To właśnie wtedy zacznie się wielki spektakl, który naszykowali dla nas organizatorzy. Dokładny czas rozpoczęcia pierwszej walki nie jest znany, jednak podczas pierwszej edycji premierowe starcie rozpoczęło się chwilę po godzinie 20:00. Spodziewamy się, że nie inaczej będzie i tym razem.

High League 2 – ile kosztuje PPV?

Wykupienie dostępu PPV do show Malika Montany w wersji podstawowej kosztuje 27,99 zł. Dostępna jest również transmisja premium, której koszt to 32,99 zł. Zawiera ona dodatkowy dostęp do Hejt Roomu, gdzie znane osobistości mediów społecznościowych w przerwach między walkami serwują nam porządną dawkę humoru, wywiadów z uczestnikami, a także występów na miarę mini stand upów.

High League 2 – gdzie oglądać?

W dobie szybko rozwijających się portali streamingowych, zapewne wielu użytkowników poszukuje możliwości obejrzenia High League 2 w Internecie za darmo. Tego typu hasła zawsze zyskują dużą popularność przy okazji odbywania się gal KSW, czy MMA. Jedyną legalną możliwością do obejrzenia piątkowej gali jest wykupienie jej na stronie High League TV w systemie PPV. Żaden inny podmiot nie posiada praw transmisyjnej do tego eventu. Apelujemy do wszystkich, by nie próbowali wspierać szarej strefy i nie szukali nielegalnych streamów online. Osoby, którym zależy na rozwoju gal typu freak fight w Polsce na pewno są świadome płynących z tej okazji zagrożeń. Jeżeli więc nawet gdzieś w sieci ktoś udostępni stream High League 2, to najpewniej będzie działał jedynie przez chwilę, a jakość obrazu będzie pozostawiała wiele do życzenia.

