Górnik Zabrze – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W ramach 26. kolejki Ekstraklasy Górnik Zabrze spróbuje odkuć się po niedawnej porażce z Wartą Poznań. Ich rywalem będzie czerwona latarnia ligi – Termalica. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Górnik Zabrze – Termalica, gdzie oglądać

Gracze Górnika Zabrze mają prawo czuć rozczarowanie. Niedawnym meczem z Wartą Poznań przerwali bowiem swoją serię trzech ligowych meczów bez porażki. W niedzielę będą jednak mieli okazję poprawić swój dorobek. Zmierzą się bowiem z najsłabszym zespołem tego sezonu Ekstraklasy.

Termalica ma bowiem na koncie zaledwie pięć zwycięstw. Na przełomie lutego i marca wydawało się, że gracze z Niecieczy mają jeszcze szanse na wywalczenie utrzymania, ale ich dwa ostatnie spotkania znów zakończyły się porażką.

Górnik Zabrze – Termalica, transmisja na żywo w TV

Mecz 26. kolejki Ekstraklasy zobaczysz na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3.

Górnik Zabrze – Termalica, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań polskiej Ekstraklasy – zawiera ona bowiem Canal+ Sport 3. Dotyczy to również niedzielnego pojedynku w Zabrzu. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Górnik Zabrze – Termalica, transmisja online

Pojedynek w Zabrzu obejrzysz również za pośrednictwem internetu. Musisz jedynie wejść na stronę canalplus.com i wykupić sportowy abonament.

Górnik Zabrze – Termalica, kursy bukmacherskie

Choć Górnik również nie błyszczy formą, pozostaje dla bukmacherów faworytem niedzielnego starcia z Termaliką.

Górnik Zabrze Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1.72 3.85 5.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 marca 2022 11:17 .

