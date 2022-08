fot. PressFocus Na zdjęciu: Górnik Zabrze - Raków Częstochowa

Górnik Zabrze – Raków Częstochowa: transmisja meczu w TV i online. Starcie ekip Bartoscha Gaula i Marka Papszuna zapowiada się niezwykle ciekawie. Obie drużyny przystąpią do potyczki w dobrej dyspozycji mentalnej po ostatnich zwycięstwa. Zapoznaj się, gdzie znaleźć transmisję z meczu w telewizji i online.

Górnik Zabrze – Raków Częstochowa, gdzie obejrzeć

Górnik Zabrze i Raków Częstochowa to zespoły, które definiuje dobry dla oka kombinacyjny styl gry. Obie ekipy stawiają także na grę w ustawieniu z trójką defensorów. Dodatkowego smaczku sobotniej rywalizacji dodaje też to, że ostatnio zabrzańską drużynę na team Marka Papszuna zamienił Bartosz Nowak.

14-krotni mistrzowie Polski przystąpią do niedzielnej batalii opromienieni wygraną nad Radomiakiem (3:0). Raków może się natomiast pochwalić passą sześciu z rzędu zwycięstw w sezonie 2022/2023, licząc wszystkie rozgrywki.

Zobacz pozostałe typy na dziś, by wiedzieć, jak stworzyć jak najlepszy kupon u bukmachera!

Górnik Zabrze – Raków Częstochowa, transmisja na żywo w TV

Konfrontacja Górnik – Raków oczywiście będzie emitowana w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 4K i TVP Sport. Starcie zacznie się w niedzielę (7 sierpnia) o godzinie 20:00.

Górnik Zabrze – Raków Częstochowa, transmisja online

Mamy dobre wieści dla wszystkich, którzy nie będą mieć możliwość oglądania niedzielnej potyczki po powrocie z weekendowej wycieczki. Spotkanie można także oglądać w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Warte odnotowania jest też to, że obecnie można skorzystać z atrakcyjnej promocji na dostęp do kanałów premium. Rejestrując się w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony jest szansa zaoszczędzić aż 90 zł. Za 6-miesięczny dostęp do usługi, możesz w tym wypadku zapłacić tylko 180 zł, zamiast 270 zł, korzystając ze standardowej oferty.

Górnik Zabrze – Raków Częstochowa, kursy bukmacherskie

14-krotni mistrzowie Polski co prawda zagrają w roli gospodarza, ale według bukmacherów faworytem są goście. Szanse aktualnych wicemistrzów Polski na zwycięstwo są oszacowana na mniej więcej 2,00.

Stadion im. Ernesta Pohla Ekstraklasa Górnik Zabrze Raków Częstochowa 3.65 3.65 2.14 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 sierpnia 2022 08:46 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin