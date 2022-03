PressFocus Na zdjęciu: Cracovia - Górnik Zabrze

Górnik – Cracovia: transmisja w telewizji oraz stream online. W jednym z niedzielnych meczów 24. kolejki PKO Ekstraklasy o rehabilitację za ostatnie występy powalczą drużyny Górnika i Cracovii. Transmisja spotkania będzie oczywiście dostępna w polskiej telewizji, ale przedstawiamy również sposób, dzięki któremu ten i inne mecze Ekstraklasy można oglądać za darmo za pośrednictwem internetu.

Górnik – Cracovia, gdzie oglądać

Cracovia w pierwszych trzech spotkaniach w tym roku zdobyła pięć punktów, wygrywając z Lechią Gdańsk (2:0) i remisując z Lechem Poznań (3:3) oraz Jagiellonią Białystok (0:0). tygodniem drużyna Jacka Zielińskiego sprawiła zawód swoim kibicom – przegrywając na własnym stadionie 1:2 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza.

Teraz Cracovię czeka wizyta w Zabrzu, gdzie zmierzy się z miejscowym Górnikiem. Zespół Jana Urbana drugą rundę rozpoczął od wyjazdowej wygranej w Mielcu (2:1), ale w kolejnych trzech meczach zapisali na swoje konto tylko dwa punkty.

W pierwszym pojedynku obu zespołów padł remis 2:2. Jak będzie tym razem? Sprawdź typy na mecz Górnik – Cracovia.

Górnik – Cracovia, transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie w Zabrzu, które rozegrane zostanie w ramach 24. kolejki PKO Ekstraklasy, rozpocznie się o godzinie 15:00. Mecz będzie transmitowany na kanałach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Spotkanie skomentują Robert Skrzyński i Marcin Baszczyński.

Górnik – Cracovia, transmisja online

Mecz za pośrednictwem internetu będzie można oglądać w usłudze Canal+ online, która jest również dostępna na urządzenia mobilne. Powyżej znajdziecie sposób, który pozwala na odebranie voucheru na 30-dniowy darmowy dostęp.

Górnik – Cracovia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na sukces w niedzielnym meczu dają gospodarzom.

Górnik Zabrze Cracovia 2.22 3.30 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 marca 2022 11:55 .

