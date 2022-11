fot. PressFocus Na zdjęciu: Artur Pląskowski

Gdzie oglądać mecz GKS Tychy – Ruch Chorzów? Bardzo ciekawie zapowiada się sobotnia batalia w ramach 17. kolejki Fortuna 1 Ligi. Ekipa Dominika Nowaka powalczy o siódme zwycięstwo w sezonie, a Niebiescy liczą na dziewiąty triumf. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję ze spotkania w TV i online.

GKS Tychy – Ruch Chorzów, gdzie obejrzeć

Obie drużyny zmierzą się ze sobą w oficjalnym meczu po raz pierwszy od 2018 roku. Wówczas na stadionie przy Edukacji górą byli piłkarze GKS-u Tychy, którzy wygrali 2:0.

Ruch Chorzów do sobotniej potyczki przystąpi po cennej wiktorii nad GieKSą Katowice (1:0). Tym samym podopieczni Jarosława Skrobacza zakończyli serię trzech spotkań bez wygranej. Trójkolorowi pokonali natomiast ostatnio Stal Rzeszów (2:1).

GKS Tychy – Ruch Chorzów, transmisja na żywo w TV

Batalia na Stadionie Miejskim w Tychach będzie transmitowana w telewizji. Mecz będzie emitowany na antenie Polsat Sport News od godziny 17:30.

GKS Tychy – Ruch Chorzów: transmisja na żywo za darmo

Mamy dobre wieści dla kibiców, którzy nie mają dostępu do programów sportowych Polsatu, a chcą zobaczyć starcie GKS Tychy – Ruch Chorzów. Mecz można śledzić w sieci dzięki usłudze Polsat Box Go. Bukmacher Fuksiarz przygotował dodatkowo promocję, dzięki której można skorzystać z pakietu sportowego Polsat Box Go przez 30 dni za damo.

GKS Tychy – Ruch Chorzów, transmisja online

Obie ekipy w ligowej tabeli dzieli różnica dziewięciu punktów. Spotkanie można obejrzeć nie tylko w TV, ale również w internecie. Mecz będzie dostępny na platformie Polsat Box Go. Można z niej korzystać zarówno poprzez dedykowaną stronę internetową, jak i dzięki aplikacjom mobilnym na urządzenia z systemem Android lub iOS.

GKS Tychy – Ruch Chorzów, kursy bukmacherskie

Szanse obu ekip na zwycięstwo są na podobnym poziomie. Kurs na wiktorię Niebieskich jest nieco niższy.

1. liga GKS Tychy 71 Ruch Chorzów 2.78 3.40 2.64 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 listopada 2022 05:09 .

