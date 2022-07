PressFocus Na zdjęciu: Pirulo

Gdzie obejrzeć mecz GKS Tychy – ŁKS? W pierwszym niedzielnym meczu na pierwszoligowych boiskach dojdzie do jednego z ciekawszych pojedynków 2. kolejki. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz za darmo.

GKS Tychy – ŁKS Łódź, gdzie obejrzeć

Obie drużyny po pierwszej kolejce nowego sezonu pozostają bez zwycięstwa. GKS Tychy sezon rozpoczął od wyjazdowego remisu 2:2 z Chojniczanką Chojnice, natomiast ŁKS Łódź przegrał u siebie 0:2 z GKS-em Katowice. Do niedzielnego spotkania obie jedenastki przystąpią z nadzieją na zgarnięcie pełnej puli.

Spotkanie, które rozegrane zostanie o godzinie 12:40, nie ma zdecydowanego faworyta, choć GKS Tychy po swojej stronie będzie miał atut w postaci własnego boiska. Możemy jednak spodziewać się determinacji z obu stron. Sprawdź typy na mecz GKS Tychy – ŁKS Łódź.

GKS Tychy – ŁKS Łódź, transmisja na żywo w TV

Mecz pomiędzy GKS-em Tychy i ŁKS-em Łódź rozegrany zostanie w niedzielę (24 lipca) o godzinie 12:40. Spotkanie w telewizji będziemy mogli obejrzeć na kanale Polsat Sport. Jeżeli nie masz do niego dostępu, możesz również skorzystać promocji Fuksiarza, dzięki której można odebrać darmowy 30-dniowy dostęp do usługi Polsat Box Go, dzięki której spotkanie będzie można obejrzeć za pośrednictwem internetu. Poniżej przedstawiamy warunki tej oferty.

GKS Tychy – ŁKS Łódź: transmisja na żywo za darmo

Mecz GKS Tychy – ŁKS Łódź online obejrzymy korzystając z usługi Polsat Box Go. I tutaj mamy dobrą wiadomość. Dostęp do niej na 30 dni można uzyskać zupełnie za darmo. Wystarczy skorzystać z promocji przygotowanej dla czytelników naszego serwisu przez Fuksiarza. Do spełnienia są dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

GKS Tychy – ŁKS Łódź, transmisja online

Internetowa transmisja z niedzielnego meczu będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go. Powyżej przedstawiliśmy sposób, korzystając z którego otrzymasz dostęp do niej na 30 dni za darmo.

GKS Tychy – ŁKS Łódź, kursy bukmacherskie

Mecz nie ma zdecydowanego faworyta, co widać również po kursach oferowanych na to spotkanie przez polskich bukmacherów. Nieco niższe są na zwycięstwo GKS-u Tychy, co wynika z atutu własnego boiska.

GKS Tychy 71 ŁKS Łódź 2.46 3.35 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lipca 2022 10:05 .

