PressFocus Na zdjęciu: Filip Szymczak

Gdzie obejrzeć mecz GKS Katowice – Skra? W jednym ze środowych pojedynków w ramach 30. kolejki pierwszej ligi dojdzie do pojedynku dwóch drużyn, którym zwycięstwo praktycznie zapewni pozostanie w lidze na kolejny sezon. Sprawdź jak obejrzeć ten mecz zupełnie za darmo.

GKS Katowice – Skra, gdzie obejrzeć

Przed środowym spotkaniem obie drużyny sąsiadują ze sobą w ligowej tabeli, mając na swoim koncie po 33 punktów. Ich przewaga nad strefą spadkową na pięć kolejek przed zakończeniem sezonu wynosi sześć punktów. Zwycięstwo w środowy wieczór praktycznie zapewni jednej z nich ligowy byt.

GKS Katowice po niedawnej serii trzech kolejnych przegranych meczów w lidze, w ostatnich dwóch kolejkach zapisał na swoje konto cztery punkty – 1:0 ze Stomilem i 1:1 z GKS-em Tychy. Skra na ligowe zwycięstwo czeka od… 17 listopada ubiegłego roku, kiedy pokonała na wyjeździe Sandecję Nowy Sącz. Od tamtej pory drużyna z Częstochowy rozegrała w lidze 12 spotkań, notując w nich siedem remisów i cztery porażki. Co ciekawe cztery ostatnie mecze Skry zakończyły się remisami 2:2.

W jesiennym pojedynku obu zespołów, który odbył się 16 października, nie padła ani jedna bramka i obie drużyny podzieliły się punktami.

GKS Katowice – Skra, transmisja na żywo w TV

Pojedynku GKS-u Katowice ze Skrą Częstochowa nie obejrzymy na żadnym telewizyjnym kanale, ale transmisja z meczu będzie dostępna za pośrednictwem internetu. Teraz dostęp do niej można uzyskać zupełnie za darmo. Poniżej znajdziesz więcej informacji na ten temat.

GKS Katowice – Skra: transmisja na żywo za darmo

Mecz, który rozpocznie się o godzinie 18:00, obejrzymy korzystając z usług Polsat Box Go, która pozwala na oglądanie wszystkich meczów na zapleczu Ekstraklasy. Teraz dostęp do pakietu sportowego w tej usłudze można otrzymać na cały miesiąc za darmo. Warunkiem jest skorzystanie z promocji Fuksiarza. Oto co trzeba zrobić, aby uzyskać dostęp do transmisji.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

GKS Katowice – Skra, transmisja online

Kibice obu drużyn, którzy chcieliby obejrzeć spotkanie, powinni skorzystać z usługi Polsat Box Go. Powyżej znajdziesz także instrukcję jak odebrać darmowy dostęp do tej usługi na najbliższe 30 dni.

GKS Katowice – Skra, kursy bukmacherskie

Patrząc na kursy oferowane na to spotkanie widać wyraźnie, że bukmacherzy w roli faworyta stawiają gospodarzy. Nie ma w tym nic dziwnego, jeżeli spojrzymy między innymi na fatalną serię Skry.

GKS Katowice Skra Częstochowa 2.00 3.26 4.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 kwietnia 2022 13:27 .

