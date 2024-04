PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Jaroszek

GKS Katowice – Odra Opole, gdzie oglądać

GKS Katowice dość niespodziewanie złapał wiatr w żagle i ma na swoim koncie aż sześć ligowych wygranych z rzędu. To pozwoliło katowiczanom awansować na trzecie miejsce w tabeli Fortuna 1 Ligi i realnie włączyć się do gry o awans do PKO Ekstraklasy. W meczu z Odrą Opole są wyraźnym faworytem. Opolanie po znakomitej pierwszej części sezonu, nie radzą już sobie tak dobrze wiosną i zadomowili się w środkowej strefie tabeli.

GKS Katowice – Odra Opole, transmisja na żywo w TV

Sobotni mecz Fortuna 1 Ligi pomiędzy GKS-em Katowice i Odrą Opole ź będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenie Polsat Sport Premium 1. Początek starcia o godzinie 15:00.

GKS Katowice – Odra Opole, transmisja online

Starcie GKS-u Katowice z Odrą Opole możesz śledzić również w CANAL+ Online, a także w Polsat Box Go oraz usłudze PPV. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

GKS Katowice – Odra Opole, kursy bukmacherskie

Mocnym faworytem do zwycięstwa jest GKS Katowice. Gospodarze notują niesamowitą serię zwycięstw, natomiast Odra Opole po udanej pierwszej rundzie sezonu, wiosną mocno spuściła z tonu.

Gdzie obejrzeć mecz GKS Katowice – Odra? Mecz można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz online w CANAL+ Online, Polsat Box Go lub w usłudze PPV. Kiedy jest mecz GKS Katowice – Odra? Mecz rozpocznie się w sobotę, 13 kwietnia, o godzinie 15:00.

