PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Jastrzębie

GKS Jastrzębie – Chojniczanka: gdzie oglądać?

Jednym z niedzielnych meczów Betclic 2. ligi będzie rywalizacja pomiędzy GKS-em Jastrzębie a Chojniczanką Chojnice. Oba zespoły w tym sezonie radzą sobie zupełnie odmiennie. Goście są aktualnie na 5. pozycji w lidze z dorobkiem 16 punktów, zaś gospodarze ze Śląska na odległym 13. miejscu mając na koncie tylko osiem oczek. Czy zbliżą się do swoich rywali w tym starciu? Trudno powiedzieć. Sprawdź typy, kursy i zapowiedź na ten mecz 2. ligi na naszej stronie.

GKS Jastrzębie – Chojniczanka: transmisja TV

Ten mecz nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji.

GKS Jastrzębie – Chojniczanka: stream online

Spotkanie w Jastrzębiu można śledzić za to na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz w usłudze Betclic TV. Dostęp uzyskasz, zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadając dowolne środki na koncie.

GKS Jastrzębie – Chojniczanka: kto wygra?

GKS Jastrzębie – Chojniczanka: kursy bukmacherskie

GKS Jastrzębie Remis Chojniczanka 2.81 3.43 2.26 2.81 3.43 2.26 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 września 2024 08:23 .

Kiedy odbędzie się mecz GKS Jastrzębie – Chojniczanka? Mecz odbędzie się w niedzielę 22 września 2024 roku o godzinie 19:30. Gdzie obejrzeć mecz GKS Jastrzębie – Chojniczanka? Mecz będzie można obejrzeć na stronie oraz w aplikacji sport.tv.pl oraz w usłudze Betclic TV.

