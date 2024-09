fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Chojniczanki

GKS Jastrzębie – Chojniczanka, typy i przewidywania

GKS Jastrzębie i Chojniczanka Chojnice mają na ten sezon zupełnie inne cele. Pierwsza drużyna powinna bronić się przed spadkiem do trzeciej ligi, zaś drugiej marzy się awans na zaplecze Ekstraklasy. Chojniczanka znajduje się w strefie barażowej o awans, a GKS Jastrzębie w strefie barażowej o utrzymanie. W niedzielę obie te ekipy zagrają między sobą. Historycznie Chojniczanka ma korzystniejszy bilans, a na dodatek znajduje się w dużo lepszej formie. To ona przystąpi do tego meczu jako spory faworyt. Mój typ – wygrana Chojniczanki.

GKS Jastrzębie – Chojniczanka, ostatnie wyniki

GKS Jastrzębie ma swoje problemy i nie znajduje się na satysfakcjonującej lokacie w tabeli. Zajmuje 13. miejsce, które może poskutkować barażem o utrzymanie w drugiej lidze. Spośród ostatnich pięciu spotkań GKS Jastrzębie świętował wygraną tylko raz – w rywalizacji ze Świtem Szczecin (1-0). Trzykrotnie uznawał za to wyższość swoich przeciwników – Wisły Puławy (1-2), Skry Częstochowa (1-2) i Polonii Bytom (2-4).

Chojniczanka notuje niezłą serię trzech meczów bez przegranej. W tym czasie dwukrotnie zdobywała komplet punktów, ogrywając Podbeskidzie (2-1) oraz Olimpię Elbląg (2-0). Remisem zakończyło się natomiast jej spotkanie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, czyli ekipą z absolutnej czołówki drugoligowej tabeli. Zespół z Chojnic zajmuje szóste miejsce, premiowane grą w barażach o awans do pierwszej ligi.

GKS Jastrzębie – Chojniczanka, historia

Obie drużyny miały okazję rywalizować ze sobą w zeszłym sezonie przy okazji zmagań drugiej ligi. Chojniczanka Chojnice okazała się lepsza zarówno u siebie, jak i na wyjeździe. W rundzie jesiennej przed własną publicznością ograła GKS Jastrzębie 1-0, zaś na terenie rywala urządziła sobie prawdziwą strzelaninę, zwyciężając 4-2.

GKS Jastrzębie – Chojniczanka, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wyróżniają wyraźnego faworyta tej rywalizacji. Kurs na zwycięstwo GKS-u Jastrzębie wynosi 2.70. W przypadku ewentualnej wygranej Chojniczanki Chojnice jest to 2.45. Kurs na remis wynosi z kolei 3.15. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic.

GKS Jastrzębie – Chojniczanka, kto wygra?

GKS Jastrzębie – Chojniczanka, transmisja meczu

Niedzielny mecz GKS-u Jastrzębie z Chojniczanką Chojnice będzie transmitowany wyłącznie w internecie. To spotkanie można śledzić na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz w usłudze Betclic TV. Dostęp uzyskasz, zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadając dowolne środki na koncie.

