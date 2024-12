Girona – Real Madryt: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (07.12.2024)

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

*Reklama Oglądaj mecze Realu ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Girona – Real Madryt: gdzie oglądać?

Real Madryt zmierzy się w sobotni wieczór z Gironą na Estadi Montilivi w ramach 16. kolejki La Liga. Królewscy doznali w środku tygodnia niespodziewanej porażki z Athletic Bilbao (1:2). Przegrana sprawiła, że Los Blancos tracą cztery punkty do liderującej Barcelony, ale Real ma rozegrany jeden mecz mniej i wciąż pozostaje w wyścigu o mistrzostwo. Girona to obecnie ósma ekipa w lidze. Notuje solidną formę, zdobywając 10 punktów w ostatnich czterech meczach La Liga. Drużyna Michela traci jedynie siedem punktów do czwartego miejsca.

Girona – Real Madryt: transmisja w TV

Transmisję z tego meczu Girona – Real Madryt będzie można śledzić w tradycyjnej telewizji, na antenie Canal+ Sport. Podczas spotkania przed mikrofonami usiądą Piotr Laboga oraz Tomasz Ćwiąkała

Girona – Real Madryt: transmisja online

Spotkanie będzie dostępne również za pośrednictwem internetu. Mecz zobaczysz w serwisie streamingowym Canal+ online, a także dzięki specjalnej usłudze STS TV. Jak zapewnić sobie dostęp do transmisji na stronie bukmachera?

Zarejestruj konto w STS, podając nasz kod promocyjny GOAL, Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł, Dostęp do transmisji ze spotkania Girona – Real Madryt zostanie odblokowany.

Girona – Real Madryt: sonda

Kto wygra spotkanie? Girona

Remis

Real Madryt Girona

Remis

Real Madryt 0 Votes

Girona – Real Madryt: kursy bukmacherskie

Real Madryt będzie chciał szybko zapomnieć o bolesnej porażce w Bilbao i z przytupem wrócić na zwycięską ścieżkę w starciu z Gironą. Piłkarze Królewskich są zdecydowanymi faworytami sobotniego meczu, ale Girona, będąca w solidnej formie ligowej, może sprawić również niespodziankę.

Girona Real Madryt 4.25 3.90 1.82 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 grudnia 2024 06:49 .

Kiedy odbędzie się mecz Girona – Real Madryt? Spotkanie odbędzie się w sobotę, 7 grudnia. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć mecz Girona – Real Madryt? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Canal+ Sport, platformie Canal+ online oraz usłudze STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.