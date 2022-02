PressFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Genoa CFC – Inter Mediolan: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W piątek mistrzowie Włoch powalczą o odmianę trendu. Nerazzurri podejdą do starcia z Genoą po dwóch porażkach i trzech meczach bez zwycięstwa z rzędu. Jeżeli chcą powrócić do walki o scudetto, muszą wypunktować Genoę. Transmisja ze spotkania dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Genoa CFC – Inter Mediolan, gdzie oglądać

Inter Mediolan znajduje się w sporym dołku. Ostatnie trzy spotkania we wszystkich rozgrywkach w ich wykonaniu to remis i dwie porażki. I o ile podział punktów z Napoli czy porażkę 0:2 z Liverpoolem można wytłumaczyć, o tyle wynik 0:2 z Sassuolo to katastrofa. Zwłaszcza, że mistrzowie Włoch mieli grubo ponad godzinę na odrobienie strat. Obecnie do liderującego Milanu tracą dwa punkty, mając mecz w zanadrzu.

Starcie z Genoą zdaje się idealnym polem do odwrócenia trendu i powrotu na fotel lidera. Gospodarze piątkowego meczu znajdują się na najlepszej drodze do spadku z elity i nie odnieśli zwycięstwa od połowy grudnia! Nerazzurri muszą wykorzystać tę sytuację, jeśli chcą powrócić do walki o obronę mistrzostwa.

Sprawdź nasze typy na mecz Genoa – Inter Mediolan.

Genoa CFC – Inter Mediolan, transmisja na żywo w TV

Pojedynek na Stadio Luigi Ferraris obejrzysz na Eleven Sports 1.

Genoa CFC – Inter Mediolan, transmisja za darmo

Nadchodzący pojedynek Genoi z Interem możesz też obejrzeć zupełnie za darmo. Bukmacher Superbet oferuje bowiem transmisje ze spotkań Serie A. By to zrobić, musisz jedynie posiadać konto. Możesz je założyć, klikając w poniższy link. Przy rejestracji nie zapomnij skorzystać z kodu GOAL, dzięki któremu uzyskasz darmowy zakład za 34 zł.

Genoa CFC – Inter Mediolan, transmisja online

Mecz 27. kolejki włoskiej ekstraklasy obejrzysz również za pośrednictwem internetu. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.elevensports.pl i wykupisz odpowiedni abonament.

Genoa CFC – Inter Mediolan, kursy bukmacherskie

Mistrzowie Włoch muszą zmierzyć się na wyjeździe z jednym z najsłabszych zespołów Serie A i odzyskać zaufanie kibiców. Każdy inny rezultat niż triumf Nerazzurrich uznane będzie za sensację.

