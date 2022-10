PressFocus Na zdjęciu: robert Lewandowski

Mecz FC Barcelona – Inter Mediolan to największy hit czwartej serii spotkań w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Pojedynek ten ma kluczowe znaczenie dla losów rywalizacji o awans do fazy pucharowej. FC Barcelona przystąpi do niego z “nożem na gardle”, nie mogąc sobie pozwolić na potknięcie. Sprawdź gdzie będzie transmisja w TV i online z meczu Barcelona – Inter.

FC Barcelona – Inter: transmisja

FC Barcelonie grozi przedwczesne pożegnanie się z rozgrywkami Ligi Mistrzów. To efekt dwóch porażek w trzech pierwszych spotkaniach fazy grupowej, które stawiają drużynę Xaviego Hernandeza w trudnej sytuacji. Dla Roberta Lewandowskiego i spółki kluczowy będzie środowy mecz na Camp Nou z Interem Mediolan, w którym nie może sobie pozwolić na potknięcie. Trudnej sytuacji katalońskiego nie zmieni nawet remis.

FC Barcelona przystąpi do tego meczu w roli faworyta, ale piłkarze Interu zrobią wszystko, aby pokrzyżować jej plany. Duma Katalonii w przeszłości bardzo dobrze radziła sobie z Nerazzurrim w meczach przed własną publicznością i będzie starała się do tego nawiązać. Z uwagi na niemal pewny występ w tym meczu Roberta Lewandowskiego spotkanie cieszy się również ogromnym zainteresowaniem w Polsce.

Z meczu Barcelona – Inter transmisja będzie dostępna zarówno w telewizji i jak internecie. Poniżej znajdziesz szczegóły na ten temat.

Gdzie oglądać Barcelona – Inter w TV

Prawami do pokazywania wszystkich meczów Ligi Mistrzów w sezonie 2022/23 dysponuje stacja Polsat. Mecz Barcelona – Inter obejrzymy “na żywo” na kanale Polsat Sport Premium 1. To jednak niejedyny kanał na którym będzie dostępna transmisja, ponieważ mecz będzie pokazywany także na antenie TVP 1.

Gdzie oglądać Barcelona – Inter online

Transmisja z meczu Barcelona – Inter, podobnie jak z innych meczów Ligi Mistrzów, będzie do obejrzenia w usłudze CANAL+ online. Bardzo atrakcyjny pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports jest teraz dostępna aż o 144 zł taniej! Półroczna subskrypcja kosztuje tylko 240 zł, co względem standardowej ceny 384 zł (przy odnawianej co miesiąc subskrypcji) jest niezwykle ciekawą ofertą. Aby skorzystać z promocji wystarczy zarejestrować się w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony.

Kiedy mecz Barcelona – Inter?

Spotkanie 4. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów rozegrane zostanie w środę (12 października) o godzinie 21:00. Mecz odbędzie się na stadionie Camp Nou w stolicy Katalonii.