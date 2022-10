Gdzie oglądać El Clasico? Mecz Real – Barcelona już w niedzielę

Na zdjęciu: Transmisja El Clasico dzięki Fuksiarzowi

Najbliższy weekend upłynie pod znakiem kilku piłkarskich hitów, ale oczy całego świata skierowane będą przede wszystkim na Santiago Bernabeu, gdzie Real Madryt w El Clasico zmierzy się z Barceloną. Sprawdź gdzie oglądać mecz i jak odebrać darmowy dostęp do sportowego pakietu w Polsat Box Go.

Gdzie oglądać mecz Real – Barcelona?

Pojedynki Realu Madryt z Barceloną niezmiennie elektryzują cały piłkarski świat. Tak też jest w przypadku zbliżającego się meczu w stolicy Hiszpanii. Będzie to jednocześnie pojedynek aktualnego lidera z wiceliderem ligowej tabeli.

Mecz, który rozegrany zostanie w niedzielę (16 października) o godzinie 16:15. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanałach Eleven Sports 1 i CANAL+ Premium. Pierwszy z tych kanałów możecie oglądać również za pośrednictwem usługi Polsat Box Go, a teraz dostęp do pakietu obejmującego kanał Eleven Sports 1 możecie uzyskać zupełnie za darmo. Wystarczy skorzystać z oferty Fuksiarza przygotowanej dla Czytelników goal.pl. Co trzeba zrobić? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj konto w Fuksiarzu za pośrednictwem naszej strony Dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł w terminie 48 godzin od rejestracji konta W ciągu 48 godzin od spełnienia powyższych warunków otrzymasz drogą mailową pakiet o wartości 40 zł do Polsat Box Go Sport.

Zakład bez ryzyka do 500 zł na El Clasico w Fuksiarzu

Pakiet Polsat Box Go Sport to niejedyna korzyść, jaką otrzymacie po rejestracji konta w Fuksiarzu. Jeżeli pierwszy kupon spełni warunki promocji zostanie objęty ubezpieczeniem 50% do 500 zł. Aby postawić zakład bez ryzyka należy zagrać pierwszy kupon, na którym znajdą się przynajmniej dwa zdarzenia (jednym z nich może być np. zakład na mecz Real – Barcelona), kurs każdego zdarzenia będzie wynosił 1.60, a stawka kuponu co najmniej 50 zł. Jeżeli kupon okaże się przegrany otrzymasz zwrot w postaci połowy zagranej stawki. Maksymalny zwrot do 500 zł można otrzymać stawiając kupon za stawkę dokładnie 1137 zł. Co jednak ważne otrzymany zwrot nie podlega żadnemu obrotowi i od razu trafia na konto główne.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.