Galatasaray – Tottenham Hotspur: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (07.11.2024)

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Dejan Kulusevski

Galatasaray – Tottenham: gdzie oglądać?

W szlagierowym starciu 4. kolejki Ligi Europy Galatasaray podejmie Tottenham Hotspur w Stambule. Turecki gigant pozostaje niepokonany od 11 spotkań i zgromadził siedem punktów w fazie ligowej europejskich pucharów. Tymczasem Spurs, z kompletem zwycięstw, zajmują drugie miejsce w tabeli LE. W poprzedniej kolejce podopieczni Ange Postecoglou skromnie ograli Karabach Agdam (1:0), a bramkę zdobył Richarlison. Brazylijczyk w miniony weekend doznał urazu w ligowym meczu z Aston Villą (4:1).

Galatasaray – Tottenham: transmisja w TV

Mecz pomiędzy tureckim zespołem a drużyną z północnego Londynu będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 4. Spotkanie skomentują Przemysław Pawlak i Maciej Żurawski.

Galatasaray – Tottenham: stream online

Czwartkowe spotkanie rozgrywane w Stambule będzie także do obejrzenia w internecie. Mecz będzie transmitowany na platformie Polsat Box Go.

Galatasaray – Tottenham: sonda

Kto wygra mecz? Galatasaray 0% Remis 0% Tottenham Hotspur 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Galatasaray

Remis

Tottenham Hotspur

Galatasaray – Tottenham: kursy bukmacherskie

W czwartkowym pojedynku między Galatasaray a Tottenhamem są gospodarze. Kurs na zwycięstwo tureckiego zespołu wynosi około 2.20. Z kolei jeśli twierdzisz, że pełna pula powędruje do Anglików, to taki kurs został wyceniony na mniej więcej 3.00. Remis w meczu to około 3.90. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Galatasaray Stambuł Tottenham 2.20 3.90 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 listopada 2024 21:56 .

Gdzie obejrzeć mecz Galatasaray – Tottenham Hotspur? Spotkanie będzie do obejrzenia na antenie Polsat Sport Premium 4 oraz na platformie Polsat Box Go.

Kiedy odbędzie się spotkanie Galatasaray – Tottenham Hotspur? Spotkanie rozpocznie się w czwartek (7 listopada) o godzinie 18:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.