PressFocus Na zdjęciu: Luis Diaz

Fulham – Liverpool: transmisja w TV i online. W pierwszym sobotnim spotkaniu 1. kolejki Premier League formę zaprezentują podopieczni Juergena Kloppa, którzy uważani są za jednego z głównych kandydatów do mistrzostwa Anglii. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Fulham – Liverpool.

Craven Cottage Premier League Fulham Liverpool FC 10.0 6.40 1.28 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 sierpnia 2022 01:06 .

Fulham – Liverpool, gdzie obejrzeć

Liverpool w poprzednim sezonie musiał uznać wyższość Manchesteru City w walce o mistrzostwo Anglii. Teraz podopieczni Juergena Kloppa zrobią wszystko, aby wrócić na tron. Zdają sobie jednak sprawę, że potrzebować będą do tego niemal perfekcyjnych występów w każdym spotkaniu. Pierwszy krok w kierunku tytułu będą starali się zrobić w sobotnie popołudnie, kiedy zmierzą się na wyjeździe z Fulham.

Liverpool do sobotniego spotkania przystąpi w roli zdecydowanego faworyta, podbudowany również pokonaniem Manchesteru City w meczu o Tarczę Wspólnoty. Dla Fulham zdobycie nawet jednego punktu będzie ogromnym sukcesem.

W składzie Liverpoolu nie należy spodziewać się rewolucji w porównaniu do poprzedniego sezonu. Niewykluczone, że szansę debiutu na boiskach Premier League w sobotę otrzyma sprowadzony latem Darwin Nunez, który powinien być dużym wzmocnieniem dla The Reds.

Fulham – Liverpool, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie na Craven Cottage będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Jest to jedno z dwóch spotkań 1. kolejki, które transmitowane będzie na kanale CANAL+ Sport. Jest to możliwe dzięki sublicencji udzielonej stacji przez platformę streamingową Viaplay, która od sezonu 2022/23 dysponuje prawami do transmisji wszystkich meczów Premier League.

Fulham – Liverpool, transmisja online

Spotkanie Fulham – Liverpool online będzie można obejrzeć na dwa sposoby. Pierwszym jest skorzystanie z platformy streamingowej Viaplay. Rejestrując konto i wykupując subskrypcję otrzymamy możliwość oglądania wszystkich meczów Premier League “na żywo”.

Mecz, który odbędzie się w sobotnie popołudnie, będzie dostępny za pośrednictwem internetu także w usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w bardzo dobrej cenie. Rejestrując konto w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony można zaoszczędzić 90 zł. Zamiast standardowej opłaty w wysokości 270 zł za półroczny dostęp, zapłacimy w takim wypadku tylko 180 zł.

Fulham – Liverpool, kursy bukmacherskie

W roli faworyta do piątkowego spotkania przystąpią Kanonierzy. Przemawiają za nimi nie tylko wzmocnienia, ale również wyniki w meczach sparingowych, które rozgrywali przed sezonem.

Fulham Liverpool FC 10.0 6.40 1.28 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 sierpnia 2022 01:06 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin