Fręch - Martić: transmisja w TV i online. Reprezentantka Polski będzie chciała potwierdzić wysoką formę na początku obecnego sezonu i awansować do trzeciej rundy turnieju w Dubaju. Sprawdź gdzie oglądać mecz Fręch - Martić.

IMAGO/Jason Heidrich/Icon Sportswire Na zdjęciu: Magdalena Fręch

Mecz Fręch dzisiaj, transmisja na żywo

Magdalena Fręch do głównego turnieju w Dubaju zakwalifikowała się dzięki świetnej postawie kwalifikacjach. Polka odniosła dwa zwycięstwa, pozostawiając w pokonanym polu między innymi Julię Putincewę. W pierwszej rundzie sprawiła dużą niespodziankę eliminując wyżej notowaną Jekatierinę Aleksandrową.

Teraz Fręch zmierzy się z Petrą Martić, która aktualnie w rankingu WTA plasuje się od Polki kilka pozycji niżej. Dla obu zawodniczek będzie to pierwszy pojedynek w historii. Wtorkowe spotkanie nie ma wyraźnej faworytki, ale reprezentantka naszego kraju na pewno będzie chciała potwierdzić wysoką formę.

Spotkanie Fręch – Martić rozpocznie się o godzinie 8:00 polskiego czasu.

Fręch – Martić, transmisja w TV

Mecz 2. rundy turnieju w Dubaju Fręch – Martić będzie transmitowany “na żywo” w polskiej telewizji. Transmisja dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport.

Fręch – Martić: transmisja online

Spotkanie znajdującej się w świetnej formy Magdaleny Fręch możesz obejrzeć także korzystając z usługi STS TV. Uzyskanie dostępu do transmisji “na żywo” jest bardzo łatwe. Wystarczy, że spełnisz dwa warunki.

Fręch – Martić, typ kibiców

Fręch – Martić, kursy bukmacherskie

Wtorkowe spotkanie nie ma faworytki. Bukmacherzy obu zawodniczkom dają takie same szanse na wygraną i awans do kolejnej rundy. W STS kursy na wygrana Fręch i Martić są takie same.

Magdalena Fręch Petra Martić 1.90 1.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 lutego 2024 21:00 .

Gdzie oglądać mecz Fręch – Martić? Transmisja z meczu Fręch – Martić będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport oraz w usłudze STS TV. Kiedy rozegrany zostanie mecz Fręch – Martić? Spotkanie rozegrane zostanie we wtorek (20 lutego) o godzinie 08:00 polskiego czasu.

